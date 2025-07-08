減碳有價化！新北搭大眾運輸賺碳資產 換超商現金折扣券

減碳已是國際趨勢，新北市推動2050淨零排放目標，新北市府今天宣布啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，民眾透過「淨零新北APP」記錄騎乘自行車、搭乘大眾運輸、爬樓梯、食用無肉餐等減碳行為，或購買合作的全家便利商店指定店舖「負碳商品」，可累積個人「碳資產」，存入低碳生活網帳戶，可用於個人碳中和，也可兌換全家便利商店現金折扣券。

新北市副市長劉和然指出，打造淨零城市不能僅依賴公權力，更需要結合市民日常減碳的累積，新北市去年攜手台北聯合大學系統，成立新北市輕推淨零影響力平台，今年進一步推出「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，透過適度誘因與數位科技手段，讓看不見的減碳行為轉化為具體碳資產，引導市民從日常消費與生活選擇中深化減碳意識。

「淨零新北 × 永續生活」專案由台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會發起，理事長李堅明說，透過淨零新北APP，民眾可記錄減碳行為累積個人碳資產，目前已有多達20項「負碳商品」可供民眾選擇，只要至新北市三峽、板橋、鶯歌、樹林及八里區等64間全家門市購買即可累積碳資產，並兌換現金折扣券。

「全民碳集 有集碳」專案則由市民永續公司設計推動，執行長林庠序表示，本專案結合財務工程與金融科技，讓企業投入ESG資源轉化為民眾可獲得的永續獎金，民眾僅需授權個人資料，就能將日常永續行為的數據安全彙整並轉換為實質回饋，民眾上網搜尋「全民碳集美麗城市」即可參加各種減碳享好康的活動。

目前「全民碳集」平台上，已有群益金鼎證券公司與新光人壽保險公司響應新北市府限用一次性飲料杯政策，提供自帶飲料杯買飲料的回饋獎勵。而一卡通票證公司也提供限量1500張的計畫專屬一卡通交通票卡，邀請市民加入永續行列。

新北市環保局指出，減碳有價化是實現全民減碳生活的關鍵策略，目前包含環境部環保綠點、奉茶行動、基北北桃我的減碳存摺等平台皆可記錄市民減碳行為並提供回饋。