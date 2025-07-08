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影／紓解內科交通 蔣萬安主持堤頂大道新匝道通車
台北市長蔣萬安上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，宣布下午1時正式開通新匝道。蔣萬安表示過去堤頂大道要上國道一號，要繞行陽光抽水站一大圈，造成北上南下車流交織、回堵，現在透過創新分流方法，讓堤頂大道一段要上國道一號，直接右轉接舊宗路二段上國道一號，大幅縮短400公尺行車距離，時間上也會帶來效益。
長久以來由堤頂大道1段銜接國道1號堤頂交流道往北方向的行車動線，必須先通過國道1號下方，接著繞行陽光抽水站，再右轉經舊宗路2段進入堤頂交流道的北上匝道，該路線有多股車流交織，時常造成壅塞。台北市副市長李四川也表示，為提升內湖科技園區整體交通改善率，針對堤頂大道銜接國道1號北上線的壅塞情形，市府工務局新建工程處於內湖運動公園範圍新開設匝道，提前匯入舊宗路2段進入國道北上線匝道口，縮短了行車路徑，將可縮短既有通行路線，紓解壅塞之情形。
改善工程以低衝擊生態工法進行擋土工程，設置大量駁坎石並種植灌木，充分利用雨水進行澆灌，目標打造為會呼吸的綠色道路，施工時程在6個月中開闢這段將近250公尺的通道，通車後期盼未來由民眾內湖科技園區周邊銜接國道北上，能有更舒心的行車體驗。
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