快訊

iPhone無法安裝App原因「藏一警訊」！Apple官網教5招解決

學界AI人才大流失 美博士生進企業年薪是指導教授5倍

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／紓解內科交通 蔣萬安主持堤頂大道新匝道通車

攝影中心／ 記者林俊良 即時新聞
台北市長蔣萬安上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式。並指出可大幅縮短400公尺行車距離，時間上也會帶來效益。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式。並指出可大幅縮短400公尺行車距離，時間上也會帶來效益。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，宣布下午1時正式開通新匝道。蔣萬安表示過去堤頂大道要上國道一號，要繞行陽光抽水站一大圈，造成北上南下車流交織、回堵，現在透過創新分流方法，讓堤頂大道一段要上國道一號，直接右轉接舊宗路二段上國道一號，大幅縮短400公尺行車距離，時間上也會帶來效益。

長久以來由堤頂大道1段銜接國道1號堤頂交流道往北方向的行車動線，必須先通過國道1號下方，接著繞行陽光抽水站，再右轉經舊宗路2段進入堤頂交流道的北上匝道，該路線有多股車流交織，時常造成壅塞。台北市副市長李四川也表示，為提升內湖科技園區整體交通改善率，針對堤頂大道銜接國道1號北上線的壅塞情形，市府工務局新建工程處於內湖運動公園範圍新開設匝道，提前匯入舊宗路2段進入國道北上線匝道口，縮短了行車路徑，將可縮短既有通行路線，紓解壅塞之情形。

改善工程以低衝擊生態工法進行擋土工程，設置大量駁坎石並種植灌木，充分利用雨水進行澆灌，目標打造為會呼吸的綠色道路，施工時程在6個月中開闢這段將近250公尺的通道，通車後期盼未來由民眾內湖科技園區周邊銜接國道北上，能有更舒心的行車體驗。

針對堤頂大道銜接國道1號北上線的壅塞情形，市府工務局新建工程處於內湖運動公園範圍新開設匝道，提前匯入舊宗路2段進入國道北上線匝道口，縮短了行車路徑，將可縮短既有通行路線，紓解壅塞之情形。記者林俊良／攝影
針對堤頂大道銜接國道1號北上線的壅塞情形，市府工務局新建工程處於內湖運動公園範圍新開設匝道，提前匯入舊宗路2段進入國道北上線匝道口，縮短了行車路徑，將可縮短既有通行路線，紓解壅塞之情形。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，副市長李四川向他說明工程縮短既有通行路線，可紓解壅塞之情形。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，副市長李四川向他說明工程縮短既有通行路線，可紓解壅塞之情形。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，宣布下午正式開通新匝道。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，宣布下午正式開通新匝道。記者林俊良／攝影
過去堤頂大道要上國道一號，要繞行陽光抽水站一大圈，造成北上南下車流交織、回堵，現在透過創新分流方法，讓堤頂大道一段要上國道一號，直接右轉接舊宗路二段上國道一號，大幅縮短400公尺行車距離，時間上也會帶來效益。記者林俊良／攝影
過去堤頂大道要上國道一號，要繞行陽光抽水站一大圈，造成北上南下車流交織、回堵，現在透過創新分流方法，讓堤頂大道一段要上國道一號，直接右轉接舊宗路二段上國道一號，大幅縮短400公尺行車距離，時間上也會帶來效益。記者林俊良／攝影

內湖科技園區 國道

延伸閱讀

民眾黨主席黃國昌要選台北市長？蔣萬安聽了秒回「謝謝」

救內科交通 蔣萬安增堤頂上國道匝道 估下班減塞10分鐘

幕後／北市放不放颱風假…蔣萬安從被罵翻到封神 最核心考量曝光！

丹娜絲颱風襲台！蔣萬安宣布7日照常上班上課 網灌爆臉書吐槽「都市傳說」再現

相關新聞

緩解內科塞車 蔣萬安宣布：堤頂大道銜接國一北上引道啟用

為改善內科塞車問題，北市府推動堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道，今天通車。台北市長蔣萬安上午出席啟用儀式宣布下午1時開...

減碳有價化！新北搭大眾運輸賺碳資產 換超商現金折扣券

減碳已是國際趨勢，新北市推動2050淨零排放目標，新北市府今天宣布啟動「市民行動有GO利 新北減碳集多多」計畫，民眾透過...

影／紓解內科交通 蔣萬安主持堤頂大道新匝道通車

台北市長蔣萬安上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，宣布下午1時正式開通新匝道。蔣萬安表示過去堤頂大道要上...

影／板橋黃石市場回歸 重新開幕五日送560份折價券

新北市板橋黃石市場於今舉行「板橋黃石市場暨街內五里市民活動中心開幕典禮」，宣布市場重新營運，新北市長侯友宜主持啟用典禮，...

救內科交通 蔣萬安增堤頂上國道匝道 估下班減塞10分鐘

為救內科交通，北市堤頂大道新增北上匝道今通車。先前爭取增設匝道的北市議員李明賢說，下班尖峰從堤頂上國道，每天幾乎都嚴重回...

GD權志龍要來了..北市加強查緝非法日租套房 今年已罰上千萬

近期多場大型演唱會如五月天、G-Dragon權志龍等國內外知名藝人陸續台北開唱，北市觀光傳播局提醒民眾及旅客，務必慎選合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。