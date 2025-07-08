影／紓解內科交通 蔣萬安主持堤頂大道新匝道通車

台北市長蔣萬安上午主持「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，宣布下午1時正式開通新匝道。蔣萬安表示過去堤頂大道要上國道一號，要繞行陽光抽水站一大圈，造成北上南下車流交織、回堵，現在透過創新分流方法，讓堤頂大道一段要上國道一號，直接右轉接舊宗路二段上國道一號，大幅縮短400公尺行車距離，時間上也會帶來效益。

長久以來由堤頂大道1段銜接國道1號堤頂交流道往北方向的行車動線，必須先通過國道1號下方，接著繞行陽光抽水站，再右轉經舊宗路2段進入堤頂交流道的北上匝道，該路線有多股車流交織，時常造成壅塞。台北市副市長李四川也表示，為提升內湖科技園區整體交通改善率，針對堤頂大道銜接國道1號北上線的壅塞情形，市府工務局新建工程處於內湖運動公園範圍新開設匝道，提前匯入舊宗路2段進入國道北上線匝道口，縮短了行車路徑，將可縮短既有通行路線，紓解壅塞之情形。