緩解內科塞車 蔣萬安宣布：堤頂大道銜接國一北上引道啟用

為改善內科塞車問題，北市府推動堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道，今天通車。台北市長蔣萬安上午出席啟用儀式宣布下午1時開放通車；蔣萬安表示，透過創新分流的方法，大幅縮短400公尺的行車距離，未來會看到具體成果。

北市府推動堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道，這項全新交通動線為「內科交通優化計畫」的一環，目的在紓解長期以來堤頂大道周邊於尖峰時段車流交織導致的壅塞現象，提升整體通行效率。

蔣萬安致詞指出，內科交通確實難解，但是一定要想辦法來緩解目前交通擁塞的情形，最根本解決之道是捷運的興建，為兌現承諾，他上任之後，中央核定2年內，北市一定要正式動工，所以捷運東環段在去年12月正式動工，希望未來捷運興建完成，能夠確實解決內湖交通的問題。

蔣萬安表示，這個北上引道雖然是一個小小的工程，市府6個月就完成，有畫龍點睛的效果；內科尖峰時段，過去堤頂大道要上國道一號，要繞行陽光抽水站一大圈，造成北上、南下的車流交織而回堵，所以會變成一個非常困擾用路人、駕駛者的一個節點。

蔣萬安指出，現在透過創新分流的方法，讓堤頂大道一段要上國道一號，不用繞行陽光抽水站，直接右轉就接舊宗路二段上國道一號，不只大幅縮短了400公尺的行車距離，時間上帶來效益，相信接下來大家就會看到具體的成果。

至於施工的工法，蔣萬安說，市府也特別留意對於環境造成的衝擊，以降低衝擊的生態工法，周邊持續維持綠美化，希望未來不只能夠緩解交通，同時帶給用路人，以及在地居民一個好的生活環境。

北市新工處表示，未來利用堤頂大道北上通行的駕駛，不須再與使用南下線的車流一起繞行陽光抽水站並在舊宗路停等，利用這條新的道路，將提前右轉匯入舊宗路，省下約400公尺的行車距離，減少4.5分鐘時間，有效緩解交通壓力。

新工處總工程司吳再欽指出，這處在內湖運動公園附近新開設的匝道，直接匯入舊宗路進入國道北上線匝道口，大幅縮短行車路徑及停等時間，讓堤頂大道的車輛提前分流，更快捷地來到國道北上線匝道口，減少堤頂大道車流的影響，改善既有壅塞情形。