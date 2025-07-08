影／板橋黃石市場回歸 重新開幕五日送560份折價券

新北市板橋黃石市場於今舉行「板橋黃石市場暨街內五里市民活動中心開幕典禮」，宣布市場重新營運，新北市長侯友宜主持啟用典禮，與在地攤商見證黃石市場變身，明日至13日將連續5日發放市場30元折價券，限量560份，使用期限至8月8日。

市長侯友宜表示，黃石市場設立至今已經超過半世紀，是無數板橋人從小到大的記憶，今天不只是硬體落成重新開幕，更象徵著市場轉型的嶄新里程碑，新市場除了保留傳統市場機能，也結合旅館、醫療、社福及餐飲等多元設施，未來這裡不只是一座市場，更會成為當地最重要的生活中心，感謝所有攤商的耐心與支持，市府會持續與大家一起努力，打造更好的市場環境。

經發局長盛筱蓉表示，自2019年推動市場改造與改建計畫以來，已完成13座市場改造工程，並啟動9座市場改建，其中已改建完成3座。原黃石市場為地上2層老舊建築，為提升結構安全及購物環境品質，自2020年啟動改建工程，歷時5年完成地上9層、地下3層的多目標複合式市場大樓，未來將持續優化市場環境與營運機制，推動市場升級與永續發展，讓市民購物更安心，攤商經營更穩定。