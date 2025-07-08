救內科交通 蔣萬安增堤頂上國道匝道 估下班減塞10分鐘

為救內科交通，北市堤頂大道新增北上匝道今通車。先前爭取增設匝道的北市議員李明賢說，下班尖峰從堤頂上國道，每天幾乎都嚴重回堵，甚至周五最塞常回堵1公里，估新匝道能省10分鐘車行。李提醒，新增匝道後也要線道分流等配套，需滾動檢討。

交通局回應，當初規畫新匝道希望車流能減少內科周邊繞行400公尺，提前在上堤頂大道前車道分流，可大幅減少車流轉換車道的交織時間，不過目前上堤頂以往大直方向較多，目前四線車道，兩線往大直、一線往港墘路、一線往國道，因道路寬度有限，目前還是先維持現有配置，會隨時注意通車後狀況，滾動調整。

李明賢說，內科通勤約16萬人，卻僅4分之1住港湖，其餘都要回市區或外縣市，長久以來，內科車潮從堤頂大道往國道1號北上，必須繞行繞行陽光抽水站，再右轉舊宗路二段進入北上匝道，然而下班尖峰，因車流量大，往往北上路段壅塞數百公尺，回堵到民權大橋下（堤頂大道與民權東路），他多次在交通部門質詢爭取新增國道北上匝道紓解車流。

李明賢辦公室找一天周五下班尖峰實測，從堤頂排隊到舊宗路北上國道匝道，測試當日車流近1公里，排隊需53分鐘，幾乎淪為停車場。北市議會多位交委會議員質詢後，市長蔣萬安同意委外交工程單位評估後，編列預算新增北上匝道，希望藉由新增的堤頂新匝道、新動線舒緩車流。