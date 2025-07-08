快訊

小暑過完4生肖禍從口出？豬流言纏身、「2動物」太安靜也中箭

老天有眼…土城警沿國道下苦功 謝男犯案凶器居然真找到了

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

聽新聞
0:00 / 0:00

救內科交通 蔣萬安增堤頂上國道匝道 估下班減塞10分鐘

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
李明賢說，過去內科車潮從堤頂大道往國道1號北上，必須繞行繞行陽光抽水站，再右轉舊宗路二段進入北上匝道，下班尖峰因車流量大，往往北上路段壅塞數百公尺，回堵到民權大橋下。圖／議員李明賢提供
李明賢說，過去內科車潮從堤頂大道往國道1號北上，必須繞行繞行陽光抽水站，再右轉舊宗路二段進入北上匝道，下班尖峰因車流量大，往往北上路段壅塞數百公尺，回堵到民權大橋下。圖／議員李明賢提供

為救內科交通，北市堤頂大道新增北上匝道今通車。先前爭取增設匝道的北市議員李明賢說，下班尖峰從堤頂上國道，每天幾乎都嚴重回堵，甚至周五最塞常回堵1公里，估新匝道能省10分鐘車行。李提醒，新增匝道後也要線道分流等配套，需滾動檢討。

交通局回應，當初規畫新匝道希望車流能減少內科周邊繞行400公尺，提前在上堤頂大道前車道分流，可大幅減少車流轉換車道的交織時間，不過目前上堤頂以往大直方向較多，目前四線車道，兩線往大直、一線往港墘路、一線往國道，因道路寬度有限，目前還是先維持現有配置，會隨時注意通車後狀況，滾動調整。

李明賢說，內科通勤約16萬人，卻僅4分之1住港湖，其餘都要回市區或外縣市，長久以來，內科車潮從堤頂大道往國道1號北上，必須繞行繞行陽光抽水站，再右轉舊宗路二段進入北上匝道，然而下班尖峰，因車流量大，往往北上路段壅塞數百公尺，回堵到民權大橋下（堤頂大道與民權東路），他多次在交通部門質詢爭取新增國道北上匝道紓解車流。

李明賢辦公室找一天周五下班尖峰實測，從堤頂排隊到舊宗路北上國道匝道，測試當日車流近1公里，排隊需53分鐘，幾乎淪為停車場。北市議會多位交委會議員質詢後，市長蔣萬安同意委外交工程單位評估後，編列預算新增北上匝道，希望藉由新增的堤頂新匝道、新動線舒緩車流。

李銘賢說，新增北上匝道後，目前交通局保守估計可省近5分鐘車行時間，甚至實測預估最高可提升10分鐘行車效率。李則建議堤頂大道標線導引要更明確（例如北上、南下如何分流），相關配套措施也要滾動檢討。交通局說，因道路寬度有限，目前先維持現有配置，會隨時注意車流滾動調整。

議員李明賢說，下班尖峰從堤頂上國道，每天幾乎都嚴重回堵，預期新匝道能省近5分鐘車行。李明賢也提醒，目前堤頂四線道如何分流才能更順暢，需滾動檢討。圖／議員李明賢提供
議員李明賢說，下班尖峰從堤頂上國道，每天幾乎都嚴重回堵，預期新匝道能省近5分鐘車行。李明賢也提醒，目前堤頂四線道如何分流才能更順暢，需滾動檢討。圖／議員李明賢提供

國道 李明賢 車道

延伸閱讀

颱風假決策被封神 蔣萬安：真正神的是氣象團隊

幕後／北市放不放颱風假…蔣萬安從被罵翻到封神 最核心考量曝光！

蔣萬安不放假影響罷免？李彥秀：颱風假有相關標準

丹娜絲颱風襲台！蔣萬安宣布7日照常上班上課 網灌爆臉書吐槽「都市傳說」再現

相關新聞

影／板橋黃石市場回歸 重新開幕五日送560份折價券

新北市板橋黃石市場於今舉行「板橋黃石市場暨街內五里市民活動中心開幕典禮」，宣布市場重新營運，新北市長侯友宜主持啟用典禮，...

救內科交通 蔣萬安增堤頂上國道匝道 估下班減塞10分鐘

為救內科交通，北市堤頂大道新增北上匝道今通車。先前爭取增設匝道的北市議員李明賢說，下班尖峰從堤頂上國道，每天幾乎都嚴重回...

GD權志龍要來了..北市加強查緝非法日租套房 今年已罰上千萬

近期多場大型演唱會如五月天、G-Dragon權志龍等國內外知名藝人陸續台北開唱，北市觀光傳播局提醒民眾及旅客，務必慎選合...

回響／北市青年「以戰代訓」獲成效 青年局：失業率緩步下降中

本報近日刊出六都施政體檢系列專題，數據指出，北市青年失業率近年未降，其中15至24歲、25至29歲失業率偏高，青年局坦言...

新北道路復建研討 分享智慧技術主動防災

新北工務局昨舉辦「道路災害復建工程技術研討會」，副市長陳純敬說，面對氣候變遷導致災害規模與頻率提高，工程單位應從被動應對...

北市公車候車區樹穴凹陷 上下車添危險

台北市多處公車站體側人行道，仍保留裸露或凹陷樹穴，民眾上下公車需閃避或繞道，暗藏風險。民代批，這與高齡友善、人本通行目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。