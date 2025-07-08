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GD權志龍要來了..北市加強查緝非法日租套房 今年已罰上千萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今年截至6月底，北市觀傳局稽查非法日租套房已裁處192次、罰鍰達1392萬元。因應暑假大批旅遊人潮，觀傳局將持續加強查察力道。圖／北市觀傳局提供
今年截至6月底，北市觀傳局稽查非法日租套房已裁處192次、罰鍰達1392萬元。因應暑假大批旅遊人潮，觀傳局將持續加強查察力道。圖／北市觀傳局提供

近期多場大型演唱會如五月天、G-Dragon權志龍等國內外知名藝人陸續台北開唱，北市觀光傳播局提醒民眾及旅客，務必慎選合法旅館，非法日租套房存有消防、衛生疑慮及公共安全危險，若發生火災或意外，將求償無門，無法獲得應有保障。

 北市觀傳局長余祥表示，今年截至6月底，觀傳局稽查非法日租套房已裁處192次、罰鍰達1392萬元。因應暑假大批旅遊人潮，觀傳局將持續加強查察力道，針對非法刊登廣告，將依法處以新臺幣10萬元以上、150萬元以下罰鍰。

觀傳局提醒，非法經營日租套房，將面臨新臺幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。非法經營部分，若裁罰兩次怠金仍未改善，將強力執行斷水斷電，絕不寬待，呼籲業者切勿以身試法。 

為遏止非法日租套房、提升民眾選擇合法旅宿意識，觀傳局也製作中英文版宣導影片及文宣摺頁加強宣導，也與知名網紅合作拍攝短影片，透過社群平台宣傳，讓民眾也能清楚分辨非法日租套房。

 觀傳局表示，旅客入住時，請查看旅館現場是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，另也可上「台灣旅宿網（連結）」找尋合法旅館，切勿輕信網路訂房平臺刊登廣告，或因價格便宜而入住非法旅宿。

若民眾不慎入住非法旅宿，可到台北市陳情系統檢舉並提供入住事證（如訂房資料、付費證明及住宿照片等），觀傳局將錄案查處、依法裁罰，民眾亦可依法申請檢舉獎金。北市「獎勵檢舉違法旅宿」相關資訊，請至觀傳局官網（連結）查詢。

 此外，台北大巨蛋多場演唱會接連登場，觀傳局也與北市多家旅宿業者合作推出「憑票根享住宿或餐飲優惠活動」，民眾只要持票根入住指定旅館，最高可享住宿39折或館內酒吧加價購等專屬優惠。

北市 套房 觀傳局

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