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回響／北市青年「以戰代訓」獲成效 青年局：失業率緩步下降中

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市青年失業率近年未降，其中15至24歲、25至29歲失業率偏高，青年局坦言，該階段正值職涯探索、升學及職場適應，成立後對不同階段需求規畫分齡分眾、痛點對應職涯支持方案，下半年數據已有顯著改善，15至24歲失業率已非六都最高，40至44歲失業率也為六都最低。圖／北市青年局提供
北市青年失業率近年未降，其中15至24歲、25至29歲失業率偏高，青年局坦言，該階段正值職涯探索、升學及職場適應，成立後對不同階段需求規畫分齡分眾、痛點對應職涯支持方案，下半年數據已有顯著改善，15至24歲失業率已非六都最高，40至44歲失業率也為六都最低。圖／北市青年局提供

本報近日刊出六都施政體檢系列專題，數據指出，北市青年失業率近年未降，其中15至24歲、25至29歲失業率偏高，青年局坦言，該階段正值職涯探索、升學及職場適應，成立後對不同階段需求規畫分齡分眾、痛點對應職涯支持方案，去年下半年起數據已有顯著改善，15至24歲失業率已非六都最高，40至44歲失業率也為六都最低。

行政院主計總處統計，北市去年15至24歲、25至29歲，失業率相對其他年齡層偏高。青年局長周羿希說，青年正值職涯探索、升學及職場適應等人生階段，在成立青年局後即推動各項措施協助青年強化職前準備與職涯適應，去年下半年起15至24歲族群失業率已非六都最高，政策將持續滾動調整、加速推進。

周羿希說，除進入校園鼓勵在學青年實習、多元探索未來職涯方向外，也推動「以戰代訓」實作型計畫，讓青年能在實際場域中提升職場即戰力，對初入職場青年，鼓勵運用產官學多元資源銜接職場、累積經驗，進入職場後可使用「職涯進修補助計畫」與技能充電課程，協助青年持續進修，強化職涯韌性與競爭力。

周羿希強調，台北市青年局服務對象主要為15至45歲青年，將聚焦不同階段青年需求，透過分齡分眾、痛點對應的職涯支持方案，建構完善的職涯發展生態系，數據種也可發現除30歲以後失業率即趨於穩定並逐年下降外，40至44歲失業率為六都最低，顯示北市職場環境對中高齡青年具備良好吸納與穩定性，青年職涯支持體系也具備一定效益。

失業 職涯發展 青年

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