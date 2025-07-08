常見打工風險曝光..暑期打工地雷多「七不三要」防詐騙

暑假學子打工多，北市產業總工會秘書長陳淑綸提醒，學生打工常見的風險，像是被要求簽本票、繳交保證金、押身分證件等違法情況。並且有「七不三要」防騙原則，避開風險，安全打工。

為了讓年輕人更輕鬆接觸勞動知識，北市勞動局與台北廣播電台推出全新廣播節目「勞咖會客室」，首集搭上暑假打工熱潮，邀陳淑綸分享學生族群常見的打工誤區與實用法令知識。

「工作也是一種法律上的勞動契約，不是你說了算、我說了算，法律說了才算！」陳淑綸說，學生打工常見的風險，像是被要求簽本票、繳交保證金、押身分證件等違法情況，提醒千萬不能大意，且一定要保留勞動證據、紀錄工時與薪資，萬一遇到問題，才能勇敢站出來捍衛自身權益。

陳也提醒民眾求職有「七不三要」防騙原則，包括「不繳錢、不購買、不辦卡、不簽本票、不押證件、不飲用不明飲品、不隨意簽約」，以及「要看清楚、要存證、要問清楚」，用簡單好記的方式教年輕人避開風險，安全打工。

至於學生關心的打工問題，包括「未滿18歲可不可以打工？」、「打工到底要不要簽勞動契約？勞動局表示，根據「勞動基準法」，雇主不得限制學生人身自由，也不得強迫學生離職時賠償損失，若遭遇不合理對待，可立即向北市府勞動局提出申訴，保障自身權益。

北市勞動局表示，暑期打工是學生接觸職場、累積經驗的重要時機，為保障青少年權益，勞動局每年也辦理「勞動好young前進校園講座」，透過專業講師分享實際案例與互動問答，引導學生認識勞動契約、薪資保障、離職權益、求職防騙等重要議題，強化勞動意識。