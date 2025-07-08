北市公車候車區樹穴凹陷 上下車添危險

台北市多處公車站體側人行道，仍保留裸露或凹陷樹穴，民眾上下公車需閃避或繞道，暗藏風險。民代批，這與高齡友善、人本通行目標衝突，要求改善，後續設站也應以無樹穴為原則。公運處回應，若接獲樹穴植栽影響上下車安全，會評估調整。

北市街頭常見有路樹傾倒或移植後，仍有裸露樹穴沒有後續填平，有些就在公車停候站旁，議員劉耀仁發現，這些樹穴常與輪椅族、娃娃車或身障行動不便者爭道，增加上下公車風險。依身心障礙者權益保障法，公共設施及相關空間應具連續性、平整性，避免有凹陷、縫隙及高低差，市府有責任優先改善恐影響候車區域通行的障礙物。

劉耀仁實地觀察發現，多處站體側人行道保留的既設樹穴，對行人可能造成風險，像是萬華區西園路二段雙園里側公車候車區，站體側人行道多有裸露或凹樹穴，導致通行民眾需閃避，上下車不慎可能跌倒。

一名常搭公車的市民說，的確常有路樹不見了，卻還留有樹穴，本以為還會再種樹，過幾個月都不見處理，這些樹穴會擋住上公車動線，若不種樹就應立刻填平，減少人行道障礙。

劉耀仁認為，目前市府局處缺乏協調機制，對公園處來說，是以「植栽保存」為優先原則；但負責公車站的公運處僅負責站體設置與動線規畫，兩單位缺乏協調與風險認定標準，應建立「填平為原則、保留為例外」。

公運處表示，公車站位的設置，須權衡停靠的便利性、乘客候車空間及上下車安全，也會衡量街廓長度、腹地條件等，部分公車站位範圍內的確有樹穴，應仍有足夠空間，供民眾候車及上下車。如果接獲站區範圍內樹穴植栽影響駕駛車行視線，或民眾上下車安全，將評估站位調整，也會與公園處研商樹穴調整的可行性。