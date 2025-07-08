新北道路復建研討 分享智慧技術主動防災

新北工務局昨舉辦「道路災害復建工程技術研討會」，副市長陳純敬說，面對氣候變遷導致災害規模與頻率提高，工程單位應從被動應對轉為主動預防，導入風險資料整合、災點預判與智慧監測等技術。

極端天氣考驗加劇，為強化道路災後復建與防災應變力，新北邀中央部會代表、學術與工程界專家參與研討會，工務局長馮兆麟說，研討會是技術與經驗交流平台，也是跨專業對話的起點，將持續與產業界、學界合作，打造更具韌性、智慧化的城市災防系統。

研討會由工務局總工程司楊至中率先開講，以「道路工程復建技術和方法」為題，分享新北導入全生命周期管理、災損評估與後續監控機制，藉由系統化策略與智慧技術導入，強化城市整體安全。

陳純敬指出，去年山陀兒與康芮颱風重創北海岸、東北角一帶，發生邊坡滑落、道路中斷等災情，跨局處協力下，預計今年9月前完成全部災後復建。

他強調，未來將強化跨區聯防，例如災情嚴重的淡水區，可由八里區公所支援；災情較輕的樹林可支援其他區域；烏來、新店、石碇、坪林等山區亦可有區域互助模式。

工程會技術處長曾鈞敏說，道路災害不僅是路本身問題，涵蓋上、下邊坡穩定、排水系統與都會區逕流等複合風險，災後復建講求快、準、穩。

交通部公路局總工程司陳進發以921地震與莫拉克颱風經驗指，重大災害後需在極短時間內勘災、設計與預算申報，若復建尚未完成，仰賴防災管理與預警機制補強，近年公路局建立多條高風險路段清單，在颱風來臨前提早預警封閉。