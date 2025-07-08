觀察站／搶救年輕世代 精準投放資源

每年6月又有一批大專畢業生投入職場，這群人力市場生力軍普遍面臨低薪問題，加上高物價，往往陷入「體感貧窮」隱憂。每個世代挑戰和機會不同，青年牽動城市競爭力，新北有強大技職、產業能量，是推動青年事務利基，如何讓資源看得到、用得到，是最關鍵的一步。

主計總處統計，新北青年失業率，近3年25至29歲持平，20至24歲、30至34歲則是連3年下降，近2年青年人口遷入也高於遷出數，看似往樂觀方向發展，但詢問年輕世代實際感受會發現有落差，不少年輕人對未來、職涯感到茫然。

被譽為護國神山的台積電不時成為媒體焦點，本月初台積電員工分紅入帳，2024年平均每名員工年度分紅總額約200萬元，台積電優渥分紅讓多數受薪階級欣羨不已，對低薪者而言，相對剝奪感更深。

對照近年綜所稅報稅資料，全台為數眾多年輕人不必繳稅，意味著許多年輕人所得未達42.3萬元門檻，屬於「窮忙族」，照顧自己都來不及，遑論貢獻稅收回饋社會。

還沒有養家壓力前，年輕人最大本錢是能多方嘗試，逐漸找到適合自己的定位。AI、減碳議題是近年顯學，被視為這個世代的紅利，近年新北青年局設置多處青創基地，提供貸款補助、職涯賦能課程等，鼓勵發揮創意及潛力。

職場環境變化快速，新興產業、科技發展正改變產業結構與工作的型態，政策及資源配置要與時俱進，青年政策層面甚廣，絕非成立青年局，問題就能夠迎刃而解，青年事務橫跨多個單位，須有強而有力的領頭者來整合，隨時回應實際需求，精準投放資源才能讓目標族群有感。