六都施政體檢／【青年就業篇】政府創業資源 青年建議簡化條件

近年各地紛紛成立青年局，實際成效是否貼合青年需求仍待檢驗。3位不同背景的青年，透過第一線經驗，描繪當代青年面臨的就業與發展處境。

25歲張小姐原任職於旅遊業，日前因公司營運虧損遭資遣。「剛搬出來住，還要付房租，壓力很大。」她坦言資遣費條件比勞基法好一些，但求職過程頗挫折，因年資不滿一年，很難談到比之前更高的薪水。

她認為，青年最大困境在於對未來方向不明，部分職位又被「老人」卡住，缺乏新血輪替機會。「很多老一輩靠人脈拿高薪，我們低薪又沒空間發揮。」她曾申請失業補助，也嘗試使用「台灣就業通」職涯輔導，但直言「感覺沒什麼用。」

24歲「Chin Artwash」機車美容店創辦人秦梓宸，因熱愛機車與清潔，從大一起就以路邊洗車為起點踏上創業路。他回憶，最早只用水管與一個桶子，在空地幫朋友洗車，歷經路邊、家中車庫、自助洗車場再向朋友介紹的車行分租，今年初有了獨立店面。秦梓辰善用社群行銷，經營IG和TikTok，靠短影音吸引新客。

對於政府創業資源，他坦言了解不深，「聽過但沒申請，因為條件很複雜，也覺得這行不太可能被政府扶植。」他建議政府簡化申請條件，「不是每個人都能成功，但至少應有開始機會。」

25歲杜先生是自由工作者，兼任吉他老師與健身教練。學生來源多為介紹與社群平台宣傳，現階段吉他教學因與教室配合，「有淡旺季，但整體穩定。」健身學生多是介紹客，較不穩定。

目前生活無虞，杜先生坦言對未來仍抱觀望態度，「我們算是市場需求型的教學者」，教學工作有些彈性與成長機會，希望保有進修與工作的平衡。