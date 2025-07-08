聽新聞
0:00 / 0:00

六都施政體檢／【青年就業篇】政府創業資源 青年建議簡化條件

聯合報／ 記者張策／新北報導

近年各地紛紛成立青年局，實際成效是否貼合青年需求仍待檢驗。3位不同背景的青年，透過第一線經驗，描繪當代青年面臨的就業與發展處境。

25歲張小姐原任職於旅遊業，日前因公司營運虧損遭資遣。「剛搬出來住，還要付房租，壓力很大。」她坦言資遣費條件比勞基法好一些，但求職過程頗挫折，因年資不滿一年，很難談到比之前更高的薪水。

她認為，青年最大困境在於對未來方向不明，部分職位又被「老人」卡住，缺乏新血輪替機會。「很多老一輩靠人脈拿高薪，我們低薪又沒空間發揮。」她曾申請失業補助，也嘗試使用「台灣就業通」職涯輔導，但直言「感覺沒什麼用。」

24歲「Chin Artwash」機車美容店創辦人秦梓宸，因熱愛機車與清潔，從大一起就以路邊洗車為起點踏上創業路。他回憶，最早只用水管與一個桶子，在空地幫朋友洗車，歷經路邊、家中車庫、自助洗車場再向朋友介紹的車行分租，今年初有了獨立店面。秦梓辰善用社群行銷，經營IG和TikTok，靠短影音吸引新客。

對於政府創業資源，他坦言了解不深，「聽過但沒申請，因為條件很複雜，也覺得這行不太可能被政府扶植。」他建議政府簡化申請條件，「不是每個人都能成功，但至少應有開始機會。」

25歲杜先生是自由工作者，兼任吉他老師與健身教練。學生來源多為介紹與社群平台宣傳，現階段吉他教學因與教室配合，「有淡旺季，但整體穩定。」健身學生多是介紹客，較不穩定。

目前生活無虞，杜先生坦言對未來仍抱觀望態度，「我們算是市場需求型的教學者」，教學工作有些彈性與成長機會，希望保有進修與工作的平衡。

失業率 青創 青年

延伸閱讀

TikTok擬出售前 在美國推新程式

hololive儒烏風亭螺鈿推出官方Line貼圖 重繪「舞菇舞」等可愛魔性動畫

美媒：TikTok趕在美業務出售期限前推出新版App

川普：已簽署12國關稅函 周一寄出

相關新聞

北市公車候車區樹穴凹陷 上下車添危險

台北市多處公車站體側人行道，仍保留裸露或凹陷樹穴，民眾上下公車需閃避或繞道，暗藏風險。民代批，這與高齡友善、人本通行目標...

新北道路復建研討 分享智慧技術主動防災

新北工務局昨舉辦「道路災害復建工程技術研討會」，副市長陳純敬說，面對氣候變遷導致災害規模與頻率提高，工程單位應從被動應對...

六都施政體檢／【青年就業篇】新北青年近90萬 青創遍地開花

新北市有近90萬青年人口是六都之最，近年青創基地遍地開花，助青年接軌職場、市場，青年實習專區6月剛上線。專家說，新北有豐...

六都施政體檢／【青年就業篇】政府創業資源 青年建議簡化條件

近年各地紛紛成立青年局，實際成效是否貼合青年需求仍待檢驗。3位不同背景的青年，透過第一線經驗，描繪當代青年面臨的就業與發...

觀察站／搶救年輕世代 精準投放資源

每年6月又有一批大專畢業生投入職場，這群人力市場生力軍普遍面臨低薪問題，加上高物價，往往陷入「體感貧窮」隱憂。每個世代挑...

台鐵汐科站風險高！立委考察中站出口工程 廖先翔再拋設置月台門

新北市汐止區台鐵汐科火車站，狹長的站體設計，乘客多所抱怨。立法院交通委員會今到汐科站考考察，交通部長陳世凱也到場。在地立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。