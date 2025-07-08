六都施政體檢／【青年就業篇】新北青年近90萬 青創遍地開花

新北市有近90萬青年人口是六都之最，近年青創基地遍地開花，助青年接軌職場、市場，青年實習專區6月剛上線。專家說，新北有豐沛的技職、中小企業及產業鏈資源，推展青年事務不能各做各的，要強化跨域治理及整合，多聽年輕人創意來突破框架，也要避免資源過度集中特定產業。

繼桃園、高雄之後，新北2022年初成立青年局，但青年事務委員會早在10年前即誕生。市長侯友宜曾強調，青年是城市的希望與未來，市府會當青年後盾，提供更多機會及圓夢的沃土，滿足尋職、創業等需求。

主計總處統計，近3年新北青年失業率，20至24歲、30至34歲呈下降走勢，25至29歲持平，維持在5.6%，僅15至19歲增4.2個百分點。若比較6都去年30至34歲失業率，新北3.8%，算中段班。

青年局長邱兆梅說，新北有豐富多元產業資源是一大優勢，前年陸續設立8座青創基地，每處有不同主題，下月即將在中和安邦社宅開出第9座。「新北有課UKO」品牌，有各類職涯賦能課程，包括NVIDIA AI證照課，也攜手思科簽合作意向書並開設網通資安課，培育數位人才。

議員顏蔚慈曾任桃園市青年局長，她說，新北青年政策主要方向較模糊，看似有多元管道協助青年創業、就業，但求助或使用資源者有限，多數青年以服務業為主，推動青年事務做法應有開創性。

議員戴湘儀指出，大量青年跨縣市移動，主計總處失業調查僵固地以戶籍地為準，恐與真實脫節。另外，職場變化快速，新興產業、科技發展與國際局勢影響產業結構與工作型態，青年政策須及時回應年輕族群實際需求，滾動調整資源配置。

網路社群崛起、自媒體、直播平台當道，年輕人喜愛職業類型與過往不同。銘傳大學企管系副教授傅大煜說，近來政府資源較集中半導體等產業，建議推動更均衡的產業與青年發展政策，創造多元就業機會，為青年打造行行出狀元、業業有黃金的環境。

台北市立大學社會暨公共事務學系教授李俊達說，幫青年找頭路不是重點，關鍵在個人與工作的適配，青年事務要發揮最大能量，首要突破單位間框架，地方青年事務橫跨青年、勞工、農業等，打破單位疆界才能發揮最大效益。