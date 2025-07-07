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台鐵汐科站風險高！立委考察中站出口工程 廖先翔再拋設置月台門

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
立法院交通委員會今到汐科站考察，交通部長陳世凱也到場。在地立委廖先翔說，汐科站中站出口工程攸關通勤安全與品質，工期絕不能再拖延。圖／取自廖先翔臉書
立法院交通委員會今到汐科站考察，交通部長陳世凱也到場。在地立委廖先翔說，汐科站中站出口工程攸關通勤安全與品質，工期絕不能再拖延。圖／取自廖先翔臉書

新北汐止台鐵汐科火車站，狹長的站體設計，乘客多所抱怨。立法院交通委員會今到汐科站考考察，交通部長陳世凱也到場。在地立委廖先翔說，汐科站中站出口工程攸關通勤安全與品質，工期絕不能再拖延。

廖先翔今在臉書說，交通委員會今天的考察行程，首站是他長期關注的汐科站中站出口工程，他也到場關心最新進度並表達意見。

廖先翔表示，中站出口工程最初在2023年11月動工，但可能是為了趕在選舉前開工，有點急就章，導致設計錯誤，廠商無法依原設計施工，後來以解約收場。鐵道局被迫重新招標，在各方持續的監督下，新標案已在今年3月7日開工，工期600天，預計明年10月27日完工。

廖先翔說，工程問題既然已經釐清，新標案工程也已展開，相關單位就要負起責任，強化督導、緊盯進度。這不只是為了確保工程進度，更是攸關每天2萬4千名旅客的動線安全。

廖先翔還提及會關注汐科站設置月台門的可行性，希望現在的工程完成後，接續規畫設置月台門，避免旅客跌落軌道。天橋鏽蝕問題，也已經促請台鐵依工序除鏽改善中。這些工程不只是硬體改善，更是對公共服務品質的實踐。

立法院交通委員會今到汐科站考察，交通部長陳世凱也到場。在地立委廖先翔說，汐科站中站出口工程攸關通勤安全與品質，工期絕不能再拖延。圖／取自廖先翔臉書
立法院交通委員會今到汐科站考察，交通部長陳世凱也到場。在地立委廖先翔說，汐科站中站出口工程攸關通勤安全與品質，工期絕不能再拖延。圖／取自廖先翔臉書
立法院交通委員會今到汐科站考察，交通部長陳世凱也到場。在地立委廖先翔說，汐科站中站出口工程攸關通勤安全與品質，工期絕不能再拖延。圖／取自廖先翔臉書
立法院交通委員會今到汐科站考察，交通部長陳世凱也到場。在地立委廖先翔說，汐科站中站出口工程攸關通勤安全與品質，工期絕不能再拖延。圖／取自廖先翔臉書

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