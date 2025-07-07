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7月17日城鎮韌性演習登場 新北汐止警分局開協調會

觀天下／ 陳惠玲／汐止報導
汐止警分局召開協調會，說明城鎮韌性演習。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局召開協調會，說明城鎮韌性演習。 圖／觀天下有線電視提供

2025城鎮韌性(防空)演習，就要在7/17日，當天下午1點30分登場，為了讓演習能夠順利進行，汐止警分局在事前召開協調會，邀請了協勤的義警民防以及里長們參加，值得一提的是，今年特別要求社區大樓在警報發佈時，必須主動開啟地下室停車場柵欄或鐵捲門，讓民眾能夠進入避難。

汐止警分局長徐俊生表示，召開協調會主要是因為7/17日要舉辦首場的城鎮韌性演習，要讓民眾都能了解這次的執行重點，今年全球局勢不安，像是俄烏戰爭仍在持續，今年印度、巴基斯坦也爆發衝突，甚至伊朗與以色列也已開戰，這些事件讓我們更加警覺到戰爭的威脅是現實且殘酷的，無論男女老少，沒有人能置身事外，透過這次的演習，讓大家知道在遇到災難時或是戰爭時，要如何因應自保。

徐俊生指出，這次演習規劃重點，會在當天下午1點30分會發放緊急警報，下午2點解除警報，採有預警、分區同時段的方式實施。演習期間，會進行人員疏散、避難、以及人車管制，雖然本次演習「沒有強制要求燈火管制」，但是為了強化民眾對於防空避難的本能反應，還是協請各商家、公司行號、工廠等單位熄燈，模擬演練情境。

徐俊生提到，針對社區大樓的部分也有特別要求，根據《民防法》第21條規定，社區大樓在警報發佈時，必須主動開啟地下室停車場柵欄或鐵捲門，讓民眾能夠進入避難。同時，也希望民眾遵守指揮，前往指定的避難處所。如果有人拒絕疏散，根據《民防法》第25條，將面臨3萬元到15萬元的罰鍰。

民防 汐止 演習 警報

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