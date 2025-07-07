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解約延宕 新北汐止汐科站增出口接續工程明年10月完工

觀天下／ 陳惠玲／汐止報導
汐科火車站工程目前已經重新招標，並且在3/7日報請開工，目前施工過程正由台鐵審核當中。 圖／觀天下有線電視提供
汐科火車站工程目前已經重新招標，並且在3/7日報請開工，目前施工過程正由台鐵審核當中。 圖／觀天下有線電視提供

汐科火車站每天進出的人很多，但是增設出口暨站體改善工程卻在開工後沒多久就停工，甚至解約，導致工期嚴重延宕，後來鐵道局才又重新招標，也已經報請開工，執行情形如何，立法院交通委員會就安排考察，立委黃國昌、廖先翔現場要求，接續工程希望能夠如期如質在明年10月完工。

立法委員廖先翔表示，汐科火車站增設出入口的問題，地方討論很久，當初可能在規劃的時候急就章，在設計的時候導致月台在加上施工圍籬後出現淨寬不足的問題，導致廠商沒有辦法施作下去，後來就解約了，一個案子當然不能就這麼不了了之，後來有要求鐵道局再重新招標，目前已經重新招標，並且在3/7日報請開工，目前施工過程正由台鐵審核當中。

立法委員黃國昌指出，這個案子追的非常久，汐科站以全國來講，是第14大的車站，每一天進出的人數高達一萬七千多人，比汐止本站還要來的多，汐科站當初在設計的時候是用簡易車站，但是週邊整個發展，這幾年面臨汐止居民不斷反應，在第一次在汐止當區域委員時，曾經做過一次改善工程，還是沒有辦法紓解旅客快速增加的需求，好不容易等到這次的改善工程，沒想到遇到這樣不幸的事情，但是從過去的錯誤當中要記取教訓，今天排出來的期程是到2026年10月完工，希望在工程進行當中，除了施工安全、旅客進出站不要影響到既有的動線之外，能如期完工。

廖先翔提到，因此這有兩個問題，第一個就是前置的規劃，為什麼會出現問題，這是後續鐵道局跟所有公部門都要去檢討的，第二個部分就是現在既然已經重新發包，各單位大家協助讓工程盡快完工，讓旅客出入更加方便，第三個今天也提到汐科站的月台比較窄，希望可以增加月台閘門，讓民眾在走的時候、遇到火車通過時，能避免墜落的風險，這部分也請交通部跟台鐵公司承諾，因為現在月台在施工，有承諾說在施工結束後，會優先施作月台閘門的部門，提升旅客通行安全。

交通部長陳世凱表示，之前有來考察過一次，確實有解約的狀態，汐科站除了過邊居民之外，還有很多上班的民眾透過台鐵來到汐科站上班，需求非常的大，所以，去年發生解約狀況，現在要趕快把後續工程做好，現在已經有廠商接手，也有工程進度，後面的工期還有600天，希望鐵道局要好好督促，一定要如期如質完工。

台鐵 廖先翔 汐止 火車站 鐵道

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