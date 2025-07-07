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新北植癒蒔光節 結合農業與療癒打造綠生活

觀天下／ 廖品涵／淡水報導
植癒蒔光節打造有創意、有溫度，能帶給民眾綠色感動的平台。 圖／紅樹林有線電視提供
植癒蒔光節打造有創意、有溫度，能帶給民眾綠色感動的平台。 圖／紅樹林有線電視提供

週末的淡水捷運站後方廣場，綠意盎然、人潮絡繹不絕，新北市首度舉辦的「植癒蒔光節」熱鬧登場。活動結合42個特色攤位，包括多肉植物、陶藝花盆、手作DIY、咖啡烘焙，還有現場音樂演出，讓民眾在假日走入自然，放慢腳步，也放鬆身心。

新北市副市長劉和然也親自到場力挺表示，市府希望透過「希望市集」讓友善農業走進城市人的生活，這次更首度加入「綠療育」概念，讓市集不再只是採買，而是一種生活體驗。在現今生活腳步快速的時代，大家生活充滿壓力，假日透過這樣的市集，不只是買菜、買花，還可以在這邊放鬆、療癒，把綠色生活帶回家。

活動亮點之一，是多肉植物與陶藝盆器的創意結合。來自「AirMagic種苗育苗農場」、「午春宮」、「歪皮植物」等攤位，展出各式療癒又稀有的植栽，如火山造型的「火山Volcano」、南非龜甲龍、毛茸茸的大疣棉花糖等，每一盆都像藝術品

台灣農民組合協會執行長楊儒門表示，十多年前就開始推動農夫市集與去年的咖啡市集，儘管初期外界多持觀望態度，但也始終堅信只要公部門願意跨出第一步，就能帶動風氣，很高興這次活動就是協會多年推動農夫市集與農業創意轉型的一大成果。未來也將持續與地方合作，並爭取公部門支持推動，一起辦理更多結合生活與療癒的農業市集，讓農業成為生活的一部分。

這場植癒蒔光節顛覆許多人對農夫市集賣菜、賣水果的刻板印象，打造有創意、有溫度，能帶給民眾的綠色感動的平台，更不只是採買平台，還是能成為城市生活中療癒與永續的綠色力量。

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