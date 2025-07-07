丹娜絲掠過...新北瑞芳區公所嚴陣以待 區長慰勞駐守國軍弟兄

儘管丹娜絲颱風對東北角地區影響相對有限，新北市瑞芳區公所仍不敢大意，應變中心全員待命，力求在颱風過境期間保障地方安全。今(7)日，瑞芳區長楊勝閔前往瑞慈宮慰勞進駐支援的二十多位國軍弟兄，感謝他們在防災工作中的無私付出與堅守崗位。

瑞芳區長楊勝閔表示，回顧去年多次颱風帶來的風災水患，均有賴國軍迅速支援協助清理、救援與重建，讓家園能夠快速恢復。他特別向在場國軍表達感謝之意，並致贈慰勞品，肯定他們的辛勞與貢獻。

雖然丹娜絲颱風逐漸遠離，但區公所仍提醒民眾不可掉以輕心。瑞芳區公所呼籲，未來幾日仍須注意間歇性強降雨，山區與沿海地帶應慎防土石流與大浪來襲，民眾切勿前往海邊觀浪或從事水域活動，以策安全。

瑞芳區公所將持續與相關單位密切聯繫，掌握氣象資訊，隨時應對可能發生的災情，確保民眾生命財產安全。