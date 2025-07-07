防汛期來臨提前防災 新北瑞芳龍鎮里長巡視守護居民安全

汐科火車站每天進出的人很多，但是增設出口暨站體改善工程卻在開工後沒多久就停工，甚至解約，導致工期嚴重延宕，後來鐵道局才又重新招標，也已經報請開工，執行情形如何，立法院交通委員會就安排考察，立委黃國昌、廖先翔現場要求，接續工程希望能夠如期如質在明年10月完工。．．．

2025-07-07 19:32