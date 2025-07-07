防汛期來臨提前防災 新北瑞芳龍鎮里長巡視守護居民安全
隨著防汛期來臨，為了保障居民生命財產安全，瑞芳區龍鎮里積極展開各項防災準備工作。里長林文清也不畏風雨，在丹娜絲颱風來襲的前後期間，特地巡視里內各處關鍵地點，確保社區安全無虞。
龍鎮里長林文清表示，面對極端氣候與突發性大雨，日常的預防性巡查是不可或缺的。里內多處排水溝與沉沙池，他都特地一一前往檢查是否保持通暢，避免積水或淹水情形發生。
此外，由於龍鎮里部分地處山區，道路旁不少路段為落石潛勢區域。為防範未然，里長也在颱風來臨前主動設置三角錐警示，提醒民眾避免在高風險區停車，以免遭遇落石砸損車輛，造成損失。
林文清強調，防災工作需要里民與里辦公處共同合作，平時就應建立警覺意識，才能有效降低災害風險。他也呼籲里民在大雨或颱風期間，盡量避免前往山區，並隨時注意相關防災資訊。
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