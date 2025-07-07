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上下公車有陷阱？行道樹遭移留洞 民眾：若無植栽應剷平

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
劉耀仁表示，由於樹木傾倒或移除後，仍留著樹穴，造成民眾上下車危險。圖／劉耀仁服務處提供
劉耀仁表示，由於樹木傾倒或移除後，仍留著樹穴，造成民眾上下車危險。圖／劉耀仁服務處提供

北市多處公車站體側人行道，仍保留裸露或凹陷樹穴，民眾上下車需閃避或繞道，暗藏風險議員批評，這與高齡友善、人本通行目標衝突，要求改善，後續設站也應以無樹穴為原則。公運處回應，若接獲樹穴植栽影響上下車安全，會評估調整。

北市街頭仍常見有路樹傾倒或移植後，仍有裸露樹穴沒有後續填平，議員劉耀仁發現，這些樹穴常與輪椅族、娃娃車或身心障礙不便者爭道，甚至徒增公車上下公車風險，建議應以填平樹穴為原則。

他表示，依「身心障礙者權益保障法」等規範，公共設施及相關空間應具備連續性、平整性，並應避免設有凹陷、縫隙及高低差。市府有責任優先改善公車候車區域通行的障礙物，尤其「轉乘及候車動線」應優先保障通行安全。

劉耀仁實地觀察也發現，像是萬華區西園路二段雙園里側公車候車區，站體側人行道多有裸露或凹樹穴，導致通行民眾需閃避，目前市府局處缺乏協調機制，對公園處來說，是以「植栽保存」為優先原則，但負責公車站亭的公運處則是負責站體設置與候車動線規畫。

他建議，兩單位應協調與風險評估，市府應建立「填平為原則、保留為例外」。

經常搭乘公車的民眾表示，確實看過徒留樹穴的設施，有些長輩或者身心障礙民眾要上車，公車就得算準停靠位置，否則造成乘坐輪椅民眾又要想方設法上車，本來一開始以為樹穴還會再植栽，但有時過了幾個月仍不見處理，確實認為倒不如就移除，減少人行道的障礙。

公運處表示，公車站位的設置，須權衡停靠的便利性、乘客候車空間及上下車安全、街廓長度及腹地條件等，部分公車站位範圍內的確有樹穴，但應仍有足夠空間，供民眾候車及上下車。但如果接獲站區範圍內樹穴植栽，影響駕駛車行視線、或民眾上下車安全，就會評估站位調整、或與公園處研商樹穴調整的可行性。

萬華區西園路一帶公車候車亭處就有一處未填平的樹穴。圖／劉耀仁服務處提供
萬華區西園路一帶公車候車亭處就有一處未填平的樹穴。圖／劉耀仁服務處提供

人行道 公車 北市 議員 路樹 風險

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