生理期突然來... 北捷即日起各站提供免費衛生棉
為了解決女性臨時的生理期，台北捷運從即日起免費在各站點詢問處，提供免費索取生理用品。此外，在台北車站、民權西路站等34個設有哺乳室，需要的旅客皆可向車站人員詢問使用。
北捷表示，在2022年開始挑選20個捷運車站詢問處試辦提供生理用品，讓有緊急需求旅客免費索取，經評估試辦情形及各界反映，即日起捷運各車站詢問處，皆會提供免費索取生理用品，以備不時之需。
同時，北捷車站廁所附近，均設置衛生棉販賣機，投幣10元可購買2片，供旅客購買使用，北捷也會持續加強各項措施與服務，打造體貼女性旅客的友善環境。
為服務女性旅客，北捷說，台北車站、民權西路站、淡水站、古亭站、松山機場站等34站設有哺集乳室，有需要的旅客可洽車站人員開啟使用，其他車站，旅客也可洽車站人員引導至車站站務人員休息室使用。
針對車站內的廁所整潔，北捷也說，各車站提供馬桶坐墊消毒液，並備有衛生紙，免除大家對坐式馬桶使用的清潔疑慮，感受更加潔淨舒適。
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