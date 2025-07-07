颱風連擊災情頻仍 新北研討會籲建構主動式防災體系

極端氣候日益頻繁，為強化道路災後復建與防災應變能力，新北市工務局今舉辦「道路災害復建工程技術研討會」，邀集中央部會代表、學術與工程界專家共襄盛舉，期盼透過產官學研的經驗交流，落實「新北築路、安心守護」目標。

新北市副市長陳純敬表示，面對氣候變遷導致災害規模與頻率提升，應從被動應對轉為主動預防，導入風險資料整合、災點預判與智慧監測等技術。他指出，去年山陀兒與康芮颱風重創新北北海岸與東北角，多處地區傳出邊坡滑落、道路中斷等災情，在跨局處支援與地方協力下，市府預計於今年9月前完成全部災後復建工程，復建完成度已逾八成。

他也強調，未來將強化跨區聯防與制度調整，例如災情嚴重的淡水區，可由八里區公所支援；災情較輕的樹林，也可支援其他區域；烏來、新店、石碇、坪林等山區亦採區域互助方式進行。透過區域整合與資源聯調，提升整體防救災效能。

研討會現場吸引近300位工程界專業人士與地方承辦人員與會，行政院公共工程委員會技術處長曾鈞敏表示，道路災害不僅是「路」本身問題，更涵蓋上、下邊坡穩定、排水系統與都會區逕流等複合風險。他以去年卡努颱風為例，全台12縣市共報逾3300件復建工程，中央投入經費高達150億元，為近十年最大規模。他呼籲地方政府災後復建須講求「快、準、穩」，同時防止二次災害再度發生。

交通部公路局總工程司陳進發則以921地震與莫拉克颱風的經驗指出，重大災害下往往需在極短時間內完成勘災、設計與預算申報，若復建尚未完成，須仰賴「防災管理」與預警機制進行補強。他指出，近年公路局已建立多條高風險路段清單，並能在颱風來臨前提早預警封閉，減少災害損失。

內政部國土管理署副總工程司蘇建隆也提到，其曾於104至108年間參與災後復建，當時蘇迪勒颱風重創新北山區，造成百餘件道路損壞案件。他坦言，目前制度以「恢復功能」為核心，災後審議時間緊迫，第一線承辦人若缺乏技術判斷與顧問支援，常導致申報與審核落差甚大，承辦人疲於奔命。他呼籲中央應強化地方基層專業判斷力，建立顧問工會支援體系，縮短災後復原時間。

新北市工務局長馮兆麟指出，兩次颱風共造成全市62起道路災害，市府完成165次現勘與補助審查，成功向中央爭取3.7億元修復經費。他表示，未來將持續透過專業對話，提升道路韌性與復建效率。

研討會由工務局總工程司楊至中率先開講，以「道路工程復建技術和方法」為題，分享新北導入全生命週期管理、災損評估與後續監控機制的經驗，期盼藉由系統化策略與智慧技術導入，強化城市整體安全。