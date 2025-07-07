新北長照A單位3年特約到期 換約審查33家遭踢引反彈

新北現有7.4萬個家庭使用長照服務，由衛生局派案給社區整合中心，俗稱長照A單位，由A單位個管師媒合B單位提供服務。有長照機構直指，衛生局今年4月改成審查制，6月結果出爐有33家遭剔除，卻不告知得分、缺失在哪及刷掉理由，引發反彈。

新北市65歲以上長者已達77萬人，長照預算從2017年7億翻倍，今年已達近1百億占衛生局預算近8成，成長幅度14倍。綜觀今年評選名單發現，有8成是長照AB單位一條龍，即衛生局派案給A單位後，多由自家B單位提供居家服務。

新北某醫療機構營運主管指出，往年只有評鑑，通過後就可續簽3年合約，合約原本在去年底到期，但衛生局去年底無預警展延至今年6月，直至4月突然要求參與評選，70分以上才得以入選，卻不跟他們說缺失在哪、沒實地訪查長照A單位運作，他們評分為70以上卻仍落選，6月公布新名單，發現33家遭剔除，多為醫療機構、衛生所或非營利組織營運，同業炸鍋。

「挑軟柿子先開刀。」該主管批，衛生局還要求3日內沒入選A單位，可登記偏鄉或醫療資源缺乏地區，3天就要他們決定要不要去海邊，A個管師跨區執業，違背就近服務原則；同時衛生局限令30日內完成所有個案交接，未完成個案移轉前所有服務均不給付，相當於一個月白做工，且預估新北約1.8萬至2萬個案，需換A個管師，也對家庭主要照顧者成一大困擾。

另外一家長照A單位今年也遭刷掉，理由卻是去年B單位評鑑不合格，該單位質疑，市府早已設定門檻是B單位評鑑需及格為何不早說？為何B單位評鑑結果，直接否定A單位申請資格？他們投入大量人力資源撰寫計畫、準備文件，卻成一場空，數十名員工薪資、生計被迫中斷。

此外，有業界人士指出，有連鎖式長照機構，以子公司名義參與評選，一般A單位多為1至4區，該連鎖機構竟一舉拿下9區，初估長照給付額每年破4億，憂心未來案源被少數連鎖業者壟斷，個案恐需花更多自費項目。

衛生局強調，每次換約都是審查制度，每3年一次沒有改變，4月公告申請作業須知中，有針對評審項目分數列出配分，其中個案管理人員規畫及訓練占一半，同時也載明長照機構其最近一次評鑑結果不合格，不予同意特約，把關是為了擇優汰劣。此外，連鎖式長照機構負責人可同時開很多家長照機構，但每家機構的業務負責人需專職，不得同時擔任其他機構業務負責人，只要符合仍可以申請。