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新北長照AB單位一條龍多 派案訂5成上限挨批不公平

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市現有7.4萬個家庭使用長照服務，長照給付額是一塊大餅。本報資料照
新北市現有7.4萬個家庭使用長照服務，長照給付額是一塊大餅。本報資料照

新北市現有7.4萬個家庭使用長照服務，長照給付額是一塊大餅。而衛生局規定A單位派案給自家B單位上限5成，遭批缺乏公平，讓長照A、B單位一條龍「大的更大」，更甚為搶A特約資格，開高薪挖A個管師，導致人力失衡，建議市府取消5成上限，由系統直接分派。

新北市衛生局說，制定5成上限用意，是不讓A單位將所有案家都派到自家B單位，不過對於其他業者反饋，會朝下修比例方向思考，衛生局也會定期檢視系統，實地稽查系統填報資料疑似異常機構，比如去年衛生局實地稽查32家。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，當初長照2.0上路前，體系定位是委由老盟負責，專家學者討論長照A單位是否能與B單位一條龍，想法兩極，一方面是怕找不到那麼多單位專責做A，另一方面認為若有自身B單位，服務較容易整合，後來妥協開放AB單位一條龍。

張表示，照專決定資源分配，屬於廣義公務人員，而A個管師任務是媒合資源，至於A個管派案原則，她認為應公開透明轄區內合作B單位資訊，提供給案家選擇，且自身B單位不管是輪派還指定，都不可以超過五成，是怕球員兼裁判太多，全部派給自己B單位又做不好。

不過台灣長期照顧關懷協會理事長李惠美說，新北長照AB一條龍單位，已變成把5成較好的案件，優先留在自己體系，剩下單次喘息、短期服務給其他B單位，但B單位營運需仰賴常態性個案，排擠純B單位，擁有B單位的長照A「只會越來越大」，輪派制度不客觀。

新北某醫療機構營運A單位主管認為，A單位保有5成自留案，變相造成市場排他，削弱公平性，且一條龍型態讓應為在地合作的社區整合中心，變成「搶案、搶人、做大」的商業操作，為搶A單位特約資格紛紛開高薪搶A個管師，人力失衡，建議市府取消5成上限，由系統直接分派，而非僅公告輪派名冊。

新北衛生局規定A單位派案給自家B單位上限5成。圖／擷取自新北衛生局官網
新北衛生局規定A單位派案給自家B單位上限5成。圖／擷取自新北衛生局官網

人力 新北 給付 衛生局 長照

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