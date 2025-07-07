基北北桃沒放颱風假 侯友宜：生命安全不是政治籌碼

颱風丹娜絲今清晨於桃園、新竹交界附近出海，並持續減弱。基北北桃4縣市昨晚決議維持上班上課，雖有部分網友抱怨，但雙北今早風雨狀況並不大。新北市長侯友宜說，人民生命安全絕對不是政治籌碼，一切以專業判斷為準，且21件災害已經搶救完畢，並密切關注颱風外圍環流會帶來短暫陣雨。

侯友宜今主持新北市災害應變中心裁示，丹娜絲今早上6時左右於桃園、新竹交界處出海，風力雨量會持續減弱，暴風圈也縮小，判斷是在中午、下午就會脫離北部陸地，到傍晚時就會脫離台灣，不過依照氣象團隊報告，新北市依然受到外圍環流影響，仍有局部短暫陣雨，預測總降雨30至70毫米，市區陣風預估6至8級，郊區7至9級，呼籲市民不要去登山、觀浪或海邊戲水。

另外，侯友宜說，因為新北昨天決定不關閉橫移門，畢竟一關閉衝擊新北市交通，也沒有開放紅黃線停車，一切水位專業判斷為準，雖然有受到外圍環流陣雨影響，一早也到交控中心去上班情況，新北市各主要道路與公共運輸均運行順暢。目前21件災情已處理完畢，以路樹倒塌5件為最多，還有停電電線掉落3件等。

侯友宜被問及昨日維持上班課決策，他說人民生命安全絕對不是政治籌碼，一切判斷以天氣災害管理公司、氣象署專業預報為準，今天沒有達到停班停課的標準。雖然沒有達到停班課標準，但新北市府團隊仍堅守崗位，並希望中南部災情一切平安，若有需要新北市全力支援會全力以赴，一同度過。