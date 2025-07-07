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12點前移車 北市這幾處紅黃線逾時將拖吊開罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨晚主持防颱應變會議。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安昨晚主持防颱應變會議。圖／北市府提供

丹娜絲颱風已於上午6時出海，台北市照常上班上課，全市疏散門及越堤坡道於7月6日23時取消只出不進管制，為了利於民眾移車，原開放松山、中山、士林、萬華等特定區域紅黃線停車範圍，延長至今天上午12時前駛離，交通局提醒車主及早移車，超時將拖吊並罰款

交通局盤點，松山區包含濱江街（大佳國小以東）、撫遠街（塔悠路至濱江街）、塔悠路（民權東路至撫遠街）、三民路以東、塔悠路以西、民權東路以南、健康路以北區域。中山區則是基湖路（堤頂路至樂群一路）。

士林區則是中正路以北區域範圍、承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍、重慶北路4段以東的區域等。大同區為涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道以北、延平北路以西、環河北路以東的區域範圍。

萬華區則是康定路以西、萬大路（艋舺大道至西藏路）以西、西藏路（萬大路至中華路）以南、中華路2段（西藏路至水源路）以西的區域範圍。

交通局提醒，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置並處以罰鍰，同時停車格恢復收費。

丹娜絲颱風 停車格 罰款 車主

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