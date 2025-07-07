迪化街夜間照明不足成安全隱憂 明年融在地特色打造光環境

迪化街是知名觀光熱點，位處北街的捷運大橋頭站到迪化街二段的民權西路，因夜間營業店家少、橋體遮擋光線照明不足。議員建議，市府應擴展照射面積並融入在地特色，兼顧安全與吸引力，促進夜經濟發展。市府允諾，8月底先增設燈具提升照明，並於明年下半年打造光環境。

全長約1公里迪化街涵蓋公廟、市場，更有許多商家從事南北貨、中藥、布匹批發，年節時期人潮絡繹不絕，議員林亮君指出，雖然很多商家營業到深夜，但其實南北街的發展卻存在明顯差異，北街因店家多半不營業至深夜，夜間人潮稀少，街道照明不足，常影響市民及遊客安全。

林亮君說，北街乘載悠久歷史與文化，透過適當的光環境規畫，不僅能提升市民夜間活動的安全性，更能促進商圈發展，建議市府可像台南神農街、總統府，融合地特色打造光環境提升商圈吸引力，帶動人潮及商機。

除迪化街外，捷運大橋頭站至迪化街的民權西路南北側，因店家營業時間及橋體遮光影響，即便公園處設置了14盞路燈，夜間照明仍顯不足，林亮君認為，商業處今年啟動「商圈廊帶計畫」，公園處也因研議拉高路燈燈桿、置換高輝度燈泡或增設路燈之可行性，以照亮步行空間，確保行人夜間安全。