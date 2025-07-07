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沒放颱風假被罵翻…今幫蔣萬安平反了 網友大讚神宣布
丹娜絲來襲，北市今正常上班課，不過昨晚開始，市長蔣萬安臉書被網友灌爆「市長不帥了」，還有許多網友扯「大罷免」留言寫「謝謝賜箭」。不過北市今上午幾乎沒下雨，一早也有不少網友稱讚蔣萬安「原早起床想等看好戲，往外一看啞口無言...，神宣布。」
也有網友在粉專社群留言說「看來雙北今天不放假的決策是正確的，早上六點，無風無雨，還有些許陽光」；還有網友說，昨天那群洗版首長的被打臉了，直呼氣象是科學，不過對40趴的青鳥來講，氣象是賴學。
蔣萬安臉書從天晚上宣布正常上班上課後，短短2小時就湧入逾5000則留言，今天上午留言數更破萬，有人放假落空留言「蔣萬安不帥了」，還有不少人扯罷免，留言寫「大罷免大成功」，不過今天上午台北市的天氣根本未達放颱風假，也開始有不少網友稱讚蔣萬安決策正確、「神宣布」。
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