蔣萬安宣布上班課綠粉專留言4字 她轟不演了：沒有人性

丹娜絲颱風來襲，北市今正常上班課，不過昨晚宣布開始，市長蔣萬安臉書被網友灌爆「不帥了」，還有網友扯「大罷免」留言寫「謝謝賜箭」。國民黨議員游淑慧痛批「沒有人性」，指綠營見獵心喜，連颱風都操作來政治鬥爭，而且還不演。

國民黨議員游淑慧今天在臉書說，什麼都可以扯到政治攻擊，這就是綠。颱風還沒有來，人禍先到了。昨天北北基桃一宣布，今天正常上班上課這是一個颱風放不放假的政策決定，誰知道綠營粉專卻如獲致寶，立馬開起政治鬥爭模式。

游淑慧嘆，颱風正在登陸，全台都還在備災，綠營卻只想到見獵心喜「蔣萬安宣布不放假」，甚至公然留言「謝謝賜箭」，因為他們要然扯到大罷免投票。難道用放假能「換大罷免不同意票嗎？」

游說，綠營在想什麼呢？颱風天要不要放假，首長心中有專業考量、安全考量、經濟考量，老實說也會想到很多上班族心中的期待考量。台北市還要多一個考量，全台灣金融及股匯市考量。

每一種考量要各佔多少%呢？很糾結。

台北市如果宣布放假，不但股匯市也跟著休市，全台灣的銀行也要跟著停擺一天。游說，誰不想要掌聲和臉書被刷一波帥？決定有錯有對，有掌聲有噓聲。有人會因為自身的不便去指責市府；有人也會支持市府用專業的氣象評估做決定，不管正反兩面如何，都是自然反應；不過最沒有人性的是見獵心喜，連颱風問題都操作來作為政治鬥爭……而且還不演。

游淑慧具體建議，北北基桃的放假，涉及著全國股匯市、金融，甚至中央政府的運作包括行政院、各部會上不上班，「聽台北市長的不是很奇怪嗎？」，應該不是交由地方政府來決定，建議未來北北基桃的颱風假改由內政部及中央氣象局來決定。

游說，雖然目前台北市還沒有什麼雨勢，陣風狀況也還好，但市府仍要保持緊盯氣象變化，提早做出讓上班族能因應的決定。