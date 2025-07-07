六都施政大體檢／青年就業篇 青年：如何找資源 需加強宣傳

首都青年人口流失、失業率攀升，許多北漂青年不堪高房租、高物價，黯然返鄉，也有北市青年創業，卻感受不到政府幫忙，甚至有台北人「南漂」，他們異口同聲說，市府祭出青年新政，需加強宣傳，否則青年缺資源挹注，仍會持續出走。

31歲Akan出生北市，大學讀的是日文系，曾赴日交換留學一年，畢業後陸續接了參展、活動口譯工作，2020年起任日商公司採購業務。

「我真的適合一直坐在辦公室嗎？」Akan說，去年有接案當專職口譯想法，毅然辭了工作，著手籌畫未來藍圖。但一開始就遇上現實難題，接案多數要靠人脈，案子來源不固定，一個月可能就一筆，加上她是這行菜鳥，報價自然也無法太高。

是否利用北市創業等相關補助？Akan說，她要接案找工作，很難抽時間研究政府資源，加上資源多給遭資遣的人，像她懷有抱負自願離職者，好像不曾見到相關資源幫忙。她希望政策能幫助想斜槓離職者，例如推出跨領域前置班圓夢。

30歲小江曾在北市工作4年多，最後仍回家鄉台中就業。他說，畢業後因北市較好找工作留下，但北漂期每月9600元房租就占生活費一大半，「台中薪資雖較低，但北市應酬等都是大筆的額外開銷。」

他說，北市租屋時，政府有推出租屋補貼，但房東怕被查稅，提補助恐被房東要求搬家走。因此周邊同齡「北漂」朋友，已有不少人返回台中工作，他也返鄉3年多・

對於青年局陸續推新政，他建議，一般年輕人忙於工作，很難留意政府釋出的資訊，「我們是他們的TA（目標客群），真的需要多加宣傳。」

26歲陳姓男子家鄉在台北，在高雄的大學畢業後，留在高雄生活至今，他坦言，大台北人口密集、工作步調快，常被壓得喘不過氣，生活品質可能只有60分，在中南部可以到80分，也是首都要試著改變之處。