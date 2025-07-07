觀察站／青年政策要有感 須鎖定客群、觸及痛點

蔣萬安身為北市歷年最年輕市長，第一任期就兌現競選承諾成立青年局，但多數青年生活壓力仍大，也不清楚新政，市府須更加強宣傳、傾聽青年心聲，否則「助青年圓夢」淪口號，「青年脫北潮」難畫下休止符。

首都交通方便、工作機會多，許多外縣市新鮮人畢業後，選擇成為「北漂族」，但近年物價飛漲，大學畢業起薪薪資跟不上高物價，扣掉房租、水電等日常開銷所剩無幾，買房更是天方夜譚，不少新鮮人返鄉，甚至有生北市的青年也南漂，「北漂」再「脫北」不斷上演。

相較歷任市長，蔣萬安最大優勢就是年輕又有活力，甚至家中還有「三寶」要養，更能感受青年之苦，雖不負眾望上任半年就成立青年局，但政策仍有精進空間。

例如，青年局雖推實習津貼、進修補助，但對多數青年實際效益並不大，第一，難解高昂的生活成本問題，第二資源傾向支持進修、青創等「非典型」案例，對一般青年幫助有限，就算有相關資源或補助，宣傳力度也不足。

青年平日已被工作填滿，實在很難抽出時間研究政府資源，市府的宣傳應要先鎖定「目標客群」，如多利用年輕人常用的社群，也能觀察青年第一線感受。

不少民團、學者、議員從蔣上任之初就不斷質疑，青年局是否「疊床架屋」疑慮，顯然「整合資源」是市府需立解課題，避免年輕人有被「踢皮球之感」。

青年人口持續流失和失業率上升是首都揮之不去之痛，邁向「青年友善」的道路上，仍有漫長艱鉅之路要走，如何讓政策「有感」，觸及、解決青年的核心痛點，是蔣萬安要持續面對的重大考驗。