六都施政大體檢／青年就業篇 北市青年失業率未降 今年以戰代訓

2026選戰在即，近年地方首長施政是否讓民眾有感，聯合報透過數據，檢視6都首長各項政策承諾與具體成果。2020年縣市長選舉，「青年議題」成為城市治理顯學，新北、台北、桃園、高雄均已設置青年局，但少子化影響，近年僅桃園青年人口成長，其餘5都都在減少。今起一連6天，本報以系列方式檢視6都市長青年就業政策，如何挽回消失中的青年。

台北市長蔣萬安去年6月成立青年局，兌現競選政見，但青年人口流失、失業率也未降。民團直言，首都青年仍面臨高物價和高房租等壓力。青年局指出，努力解決青年「學用落差」，今年推「以戰代訓」計畫，包括請輝達開課、銜接職場。

北市青年局去年6月正式揭牌，是繼新北、桃園、高雄後，第4個成立青年局縣市；成立前議員質疑疊床架屋，但一年來，青年局有不少亮點政策，包含哈佛大學等海外學生來實習、創業補助等。

不過據統計，近5年設籍北市16至34歲青年人口仍逐年遞減，從2020年53萬4308人到去年僅剩47萬475人，減少逾6萬3千人，除了少子化影響，更出現「脫北潮」。北市失業率近兩年約3.5%，然而20到24歲青年失業率，2022年起卻是逐年增加，從15.3％到去年已至15.9%。

青年局坦言，北市府研究青年就業問題是「學用落差」，因此成立後推出實習津貼、進修補助等計畫，協助青年做好職前準備，強化銜接職場能力，針對非典型就業者，也提供「青年職涯進修補助」及「職涯培力及創業活動補助」，最高補助1萬元。

今年起北市府也推「青年以戰代訓銜接職場計畫」，結合產官學，第一梯次課程邀請台灣微軟、台灣思科及Google Cloud等知名企業開課；7月起推第2梯次，邀輝達、薩泰爾娛樂、日本廣告商先勢博報堂集團及勤業眾信共開課程，協助青年弭平學用落差。

「青年局成立後確實在青創和NGO補助付出很大的努力。」台灣青年民主協會理事長楊姿潁雖肯定，但也說首都高物價、房租衝擊，讓不少年輕人不願留在台北，寧可回鄉工作省下房租。

她還表示，青年局缺乏「單一窗口」，包含就學、就業、居住、教育等因業務分工可能分散各局處，青年局應跨局處協調整合，讓青年直接得到幫助。

北市青年失業率相對其他都高，台灣大學國發所副教授辛炳隆說，現行失業率按戶籍地推算，很多穩定工作者戶籍地並非北市，而很多青年結婚或工作穩定後若有租、買房需求，看到北市高房價，多選擇往外縣市走，導致戶籍遷出人數增加，就業率也算在外縣市。

辛炳隆說，不單台北，國際上許多一線城市數據都有類似問題，台北大學相較其他縣市多，許多北漂青年將戶口遷上來，畢業後找工作平均需要半年到一年，也推升失業率。