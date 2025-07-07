聽新聞
0:00 / 0:00
北市海砂校舍186棟 議員籲快改建
403大地震後，北市長蔣萬安宣布加速校舍改建。南港高中被認定為海砂屋的老舊科學大樓上周上梁，但北市高氯離子校舍還有186棟，民代憂營造物價持續漲，改建成本墊高，改建腳步要加快。教育局表示，已編連續預算至2030年，每年平均投入40億推校舍改建。
教育局統計，北市高氯離子校舍186棟，已完成耐震評估補強及材料劣化修復，無立即危險，但去年起編列連續性預算到2030年，預估改建34案，現已完工6案、施工中10案、規畫設計16案、評估中2案。
北市議員曾獻瑩表示，若發生地震，學生在有風險校舍上課相當危險，市府須用最嚴格標準應對。北市議員顏若芳則說，改建速度每拖一年，成本可能因原物料和工資上漲，增加數百萬甚至數千萬，不加速恐因經費不足讓改建進度遲緩，形成惡性循環。
另外，新北近6年完成281間校舍耐震補強工程，教育局針對校舍高氯離子檢測結果，逐年編列預算改善，有3校施工中。汐止秀峰高中忠孝樓重建預計明年中完工，淡水國小信義樓也在整建中，規畫設計中的中和漳和國中羽球館，預定2029年完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言