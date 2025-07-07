星期評論／兩岸惡意螺旋升高 實非全民之福

賴清德總統上任後，兩岸關係不僅進入冰河期，也入了「加護病房」，行之多年的「金廈泳渡」恐喊卡，今年台北上海雙城論壇能否續辦，也蒙上陰影，兩岸惡意螺旋持續，兵凶戰危緊張情勢毫無緩解契機，受害的絕對是全民。

金廈泳渡不只是兩岸盛事，參賽選手還來自世界各地，陸委會副主委梁文傑竟稱「選手都要接受統戰洗禮」，一句話推翻長年累積的具體成果，連國外選手在民進黨眼中也成統戰樣板，身兼兩岸交流任務的陸委會，語出側翼言論，毫無執政者格局。

民進黨一手策動的大罷免也讓兩岸對立愈來愈激烈，名義由罷團主導，實是民進黨政府「選輸就翻桌」，打著反共護台口號，上從府院黨官員紛紛化身側翼，民進黨秘書長林右昌還與罷團到花蓮遶境，持續抹紅藍委。

下則放任「青鳥們」胡亂出征，例如五月天粉絲在自強隧道拍照，被要求刪照；還有親子台、教師以大陸暴紅歌曲「大展鴻圖」跳舞，竟都被出征；更誇張是，知名作家張曼娟只不過稱讚新疆旅遊住宿景物，也遭青鳥圍剿。

種種作為驗證民進黨官員與青鳥側翼同行，過去兩岸在正常不過的旅遊、體育、文化互動產生令人恐懼的寒蟬效應，只要有人稱讚對岸事物，或與對岸人民有互動，都可能被抹紅成中共同路人。

不只金廈泳渡，觀光署也已拒陸方赴台參加「2025台北夏季旅展」，今年雙城論壇要在上海舉辦，可預期若市長蔣萬安等人率團赴陸，得先被扣上紅帽，再被陸委會狠狠否決，兩岸對立在賴清德主政下，將永無寧日。