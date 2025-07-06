雙北颱風假「落空」 民眾灌爆蔣萬安、侯友宜臉書

中颱丹娜絲來勢洶洶，北北基是共同生活圈，停辦課決策有一致共識，晚間8時宣布，根據中央氣象署預報資料，未達停班課標準，雙北、基隆、桃園7日正常上班上課。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人臉書湧入大量留言，許多民眾對沒能放颱風假直呼失望。

各地對防颱嚴陣以待，台中、彰化、南投等多個縣市下午陸續宣布7日停班停課。雙北地區今天沒有明顯風雨，蔣萬安說，依據氣象署預測，台北7日平均風力5至6級、陣風8至9級，24小時內平地時雨量50至100毫米、山地時雨量80至150毫米，均未達停班停課標準。

蔣萬安臉書今天下午即大批網友湧入留言敲碗，不少人寫到「台北市民希望看市長霸氣宣布再帥一波」，晚間宣布正常上班上課，蔣萬安臉書2小時湧入超過5000則留言，有人失望留言「蔣萬安不帥了」，有人說「颱風往北部跑，中南部放假，北部竟然上班上課」，也有不少人牽扯罷免，留言寫「大罷免大成功」。

侯友宜談颱風假臉書發文留言也超過3000則，有人寫「勸你10點再宣布一次」、「明天載小孩上學萬一有個意外，可以聲請國賠嗎？」足見放不放颱風假，確實讓首長們好難為。

基北北桃4縣市首長7日將在基隆合體，一同出席合作交流平台會議，北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑原訂都會出席，因應颱風來襲，各縣市首長要坐鎮防颱，基北北桃區域治理會議也因此延期。