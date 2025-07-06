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已做好防颱準備！丹娜絲颱風侵台 新北捷運：視風雨調整班距

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北捷運公司表示，因應颱風來襲，明天將依平日班距正常營運，淡海、安坑輕軌及捷運環狀線均已完成防颱整備作業，颱風期間將視風雨狀況調整營運班距。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司表示，因應颱風來襲，明天將依平日班距正常營運，淡海、安坑輕軌及捷運環狀線均已完成防颱整備作業，颱風期間將視風雨狀況調整營運班距。圖／新北捷運公司提供

新北、台北、基隆等地明天正常上班上課，新北捷運公司表示，因應颱風來襲，明天將依平日班距正常營運，淡海、安坑輕軌捷運環狀線均已完成防颱整備作業，颱風期間將視風雨狀況調整營運班距，並依據標準作業程序啟動相關機制，確保乘客安全。

新北捷運公司指出，已全面檢視並完成防颱應變作業，包括各車站、機房及機廠等設施的抽水機、發電機、沙包等防汛裝備皆已就定位，針對各低窪區域預設應變措施，確保捷運系統在颱風期間的安全與穩定。

新北捷運公司表示，各線營運安全標準如下：

淡海、安坑輕軌系統：若瞬間風力達8級，列車將降速至30km/h；若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將依標準作業程序暫停營運。若路段出現淹水深度超過6公分，列車將不進入該區域，並啟動替代運轉模式。

環狀線中運量系統：如遇瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至30km/h，初次到站將暫停2分鐘觀察風勢，若未減弱，則安排清車並暫停營運。

如停止營運後2小時內未再出現平均風力6級或瞬間風力達9級以上情形，並完成步巡檢查、確認軌道及設施無虞後，就會恢復正常營運模式。

新北捷運公司表示，因應颱風來襲，明天將依平日班距正常營運，淡海、安坑輕軌及捷運環狀線均已完成防颱整備作業，颱風期間將視風雨狀況調整營運班距。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司表示，因應颱風來襲，明天將依平日班距正常營運，淡海、安坑輕軌及捷運環狀線均已完成防颱整備作業，颱風期間將視風雨狀況調整營運班距。圖／新北捷運公司提供

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