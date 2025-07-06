慎防間歇強風！北市明正常上班課 蔣萬安「5點防颱」裁示

丹娜絲來襲，北市明正常上班課，市長蔣萬安今晚8時主持防颱應變會議做出5點裁示，有鑒於去年康芮颱風多起民眾受傷是因間歇強風，籲民眾入夜到明清晨減少外出；另，今晚8時水門外停車場「只出不進」，交通局仍開放周邊紅黃線臨停。

蔣萬安表示，這次丹娜絲斯颱風路徑較為罕見，上一出現這樣路徑的颱風是2012年的泰利颱風，沿著台灣海峽北上，以強風為主，蔣也只是五點，要求各局處注意各項宣導整備工作。