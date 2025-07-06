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慎防間歇強風！北市明正常上班課 蔣萬安「5點防颱」裁示

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安今晚8時主持防颱應變會議做出5點裁示。圖／北市府提供
市長蔣萬安今晚8時主持防颱應變會議做出5點裁示。圖／北市府提供

丹娜絲來襲，北市明正常上班課，市長蔣萬安今晚8時主持防颱應變會議做出5點裁示，有鑒於去年康芮颱風多起民眾受傷是因間歇強風，籲民眾入夜到明清晨減少外出；另，今晚8時水門外停車場「只出不進」，交通局仍開放周邊紅黃線臨停。

蔣萬安表示，這次丹娜絲斯颱風路徑較為罕見，上一出現這樣路徑的颱風是2012年的泰利颱風，沿著台灣海峽北上，以強風為主，蔣也只是五點，要求各局處注意各項宣導整備工作。

第一：觀傳局、媒體事務組持續宣導、提醒民眾做好防颱準備，包括穩固住家門窗、花草盆栽移植室內、疏通社區水溝、儲備防災物資，並且注意颱風動向。

第二：捷運公司針對捷運地面段、高架段軌道，加強周遭掉落物的巡檢工作；工務局、公園處針對可能路樹傾倒加強相關巡檢及復舊，各區公所轄針對管鄰里公園強風後造成的災情，做好準備。

第三：去年康芮颱風因多起民眾受傷事件，是因為強風間歇造成，加強呼籲民眾入夜之後到明日清晨，減少外出，風災期間切勿前往山區海邊溪流從事高風險活動。

第四：根據目前最新氣象預測，接下來24小時風力雨量未達到停班課標準，北市府是與新北、桃園、基隆透過北北基桃四縣市溝通平台討論，明日正常上班課，仍請觀傳局媒體事務組提醒民眾需早出、晚歸注意通行安全。

第五：為了確保市民朋友生命安全，避免雨量徒增行為，加強市民車輛的安全，今天晚間8時水門外停車場「只出不進」，警察局會盡快通知車主移車，交通局仍開放周邊紅黃線臨停，災防辦持續掌握颱風動向雨勢，提供各防救災單位應變參考。

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