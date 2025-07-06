颱風丹娜絲逼近 北市市場處：蔬菜供應充足

颱風丹娜絲逼近，台北市市場處今天表示，目前蔬菜價格上漲主因是民眾預期心理導致，但蔬菜供應量仍充足，消費者無需搶購，明天為批發市場休市日，超市業者都已增加備貨量。

市場處透過新聞稿表示，颱風丹娜絲今天接近台灣西半部海域，為因應颱風來襲可能造成災害，已要求轄管各市集自治組織做好防颱準備工作，並督導相關市場整修改建施工廠商做好工地防災工作，以避免災害發生。

民生物資部分，市場處指出，因應颱風來襲，已請各農產品批發市場積極掌握貨源，充分供應。

根據市場處資料顯示，今天蔬菜到貨量約1353公噸，較前一交易日（5日）增加85公噸；平均價格為每公斤新台幣37.2元，與前一交易日相比上漲4.4元。

水果部分，今天到貨量約577公噸，較前一交易日減少42公噸；平均價格為每公斤52.1元，與前一交易日相比上漲1.4元。

市場處表示，顯見目前蔬菜供應量仍充足，尚未受風雨影響，蔬菜價格上漲主要為民眾預期心理導致，消費者無需搶購。

市場處指出，目前市場供貨無虞，明天為批發市場休市日，颱風期間各超市業者均增加備貨量，提供有需求的消費者於休市期間便利採購。

為使消費者了解因強降雨可能導致後續菜價波動情形，市場處表示，民眾可透過官網內的「公告資訊－物資供應專區－台北市農產品批發市場交易資訊平台」，即時查詢批發交易價格。

市場處也會持續監控批發市場蔬菜到貨量及平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價情形，並採取相關因應措施，要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，以平穩菜價。