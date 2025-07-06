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北市放颱風假？網灌爆蔣萬安臉書：今晚想看市長帥一波
丹娜絲颱風來勢洶洶，台北市明天會不會放颱風假？北市長蔣萬安今天上午說，會北北基桃四市討論，今晚8時宣布。沒想到蔣萬安臉書，今天也被大批網友湧入留言敲碗，表示台北市民希望看市長霸氣宣布再帥一波。
蔣萬安今早召開防颱應變會議前受訪表示，明天會不會放颱風假？北市府會密切關注丹娜絲颱風動向，會依照慣例透過基北北桃四縣市平台討論，晚間8時宣布。
許多網友再度湧入蔣萬安臉書敲碗，由於蔣最新一篇臉書貼文是五月天回到台北大巨蛋開唱，許多網友到蔣該篇貼文下留言「五月天再帥，肯定也比不上今晚霸氣宣布停班停課的蔣市長帥￼！今晚台北市民想看你帥一波」、還有網友敲碗，表示「請市長，禮拜一一定要放假，市長加油！」
更多網友留言「蔣萬安市長 今晚等你再帥一次喔，別讓可愛的市民在颱風天冒著生命危險上班」，也有網友老實說「通常這種時候，我才會來看萬安的臉書，我來看刷一波市長超帥的留言，只有颱風季才會出現的我(台北市民。」
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