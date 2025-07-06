綠議員轟蔣萬安應行政中立 北市反擊刪補助款不聞不問
北市長蔣萬安今回防本命區，陪立委王鴻薇掃濱江市場。民進黨立委林楚茵、議員林亮君今則與罷團到長春市場宣傳大罷免。林亮君今批蔣應要保持行政中立。北市府反擊，身為北市民一票票選出的議員，卻對中央違法刪補助款不聞不問？
距大罷免726投票倒數，對於今天蔣萬安陪王鴻薇掃濱江市場，林亮君今問蔣萬安，蔣力挺造謠？力挺暴力？甚至指蔣過去曾去北檢外違法集會，這樣帶頭違法市長出來力挺暴力立委，可說是完全沒有公信力、沒有說服力，呼籲蔣萬安應該要保持行政中立，守護台北市民。
對於林亮君挺罷免指控蔣萬安，北市府副發言人葉向媛表示，議員選擇在這時候發言的原因，明眼人都看得出來；並指身為台北市民一票票選出的議員，卻對中央違法刪一般性補助款不聞不問，議員該先向市民交代的是，她是否力挺中央、向弱勢族群開刀？
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