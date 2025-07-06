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夏日限定「婚禮嘉年華」花博浪漫登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

由臺北市商業處輔導臺北市中山北路婚紗商圈發展協會主辦的「婚禮嘉年華暨漂亮媽媽寫真」活動，5、6兩日於花博集食行樂音樂庭園舉行。現場匯聚婚紗、西服、珠寶、喜餅與婚禮小物等多元品牌，打造一條龍式婚禮採購體驗，新人可一次完成試穿、試吃、諮詢等流程，更享有專屬優惠包套價格與免費體驗韓式四連拍，完成報到更有機會可獲得萬元婚禮抵用券、精美報到禮等系列好康，數量有限送完為止。

臺北市商業處表示，中山北路婚紗商圈深受日治時期都市規劃及周邊飯店、捷運交通等優勢的良好基礎，持續吸引婚紗攝影業進駐，逐步形成今日「婚紗街」的複合型街區雛形。近年來該區積極推動轉型，自110年起，本處持續透過「臺北市提振商圈發展補助」方案，輔導商圈自主辦理主題行銷活動。今年更進一步導入ESG企業永續發展理念，除結合稻江護家職校妝管科學生共同參與，透過改造二手婚紗並於展場靜態展演，展現青創實作與環境資源再利用的綠色行動；同時舉辦「二手禮服公益義賣」，所得全數捐助臺北市社會局及弱勢團體，落實社會共好。

臺北市中山北路婚紗商圈發展協會高志榮理事長表示，為吸引更多民眾走入商圈、體驗專業婚禮服務，本次活動特別規劃多項體驗與優惠措施，除限量發放總值上萬元的婚禮抵用券與實用報到禮外，報到者還可參加「0元攝影抽獎」，有機會抽中市值新臺幣2萬5,000元的專業婚紗攝影套組（共5份），內容包含「雙人組」與「全家福組」兩種選項（二擇一），內含禮服造型、拍攝服務與精修作品，讓新人與家人共同留下珍貴回憶。現場消費亦加贈象徵幸福永恆的50分CZ鑽石項鍊，希望讓每位正在籌辦婚禮，或迎接人生重要時刻的民眾，都能帶回屬於自己的美好紀念。

聚傳媒

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