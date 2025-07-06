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「2025 CTC CUP 世界盃國際標準舞公開賽」世界舞者匯聚臺北

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

由臺北市政府體育局及社團法人中華民國全民舞蹈運動協會共同主辦的「2025 CTC CUP世界盃國際標準舞公開賽」至今已舉辦第七屆，吸引來自世界各地的頂尖選手踴躍報名，競爭比往年更加激烈，爭奪最高榮譽。賽前觀眾熱烈索票，使賽事當天現場湧入許多觀眾，充分展現對國際標準舞的高度支持與熱情參與。

體育局蔡培林副局長表示，體育局致力於推廣國際體育賽事，此次賽事不僅對我國以及臺北市具有重要國際外交價值，更透過這場舞蹈盛事向世界展現臺北是一座充滿活力和吸引力的國際城市，體育局將持續推動體育外交，促進各國對臺灣的認識與交流。

體育局表示，晚會中特別規劃「小小傳奇」表演賽，由臺灣8位10歲以下小選手參與，推廣國際標準舞教育向下扎根，讓小小舞者也能登上國際級舞台。中華航空今年更特別贊助冠軍小選手機票，鼓勵臺灣兒童積極投入國標舞學習與發展，推動舞蹈藝術於國內蓬勃發展。本賽事吸引來自世界各地37國、1,416名好手齊聚一堂；世界業餘公開組摩登舞冠軍則由來自俄羅斯的Dmitrii Zakharenko & Anastasiia Zakharenko奪下；世界業餘公開組拉丁舞冠軍為來自美國的Alexander Chernositov & Arina Grishanina選手；世界職業公開組摩登舞冠軍來自新加坡的Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova、世界職業公開組拉丁舞由來自英國的Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva奪冠。

聚傳媒

北市 國標舞 外交 職業 觀眾 體育

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