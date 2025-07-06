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救難團體維護水域安全 新北消防局表揚志工

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
炎夏高溫進入戲水旺季，新北市境內熱門戲水景點湧入大量戲水人潮，新北市政府消防局於6日上午於大板根森林溫泉酒店舉行民間救難團體表揚大會。由副市長朱惕之代表市長視察水域並頒贈感謝狀，以表彰民間救難團體的辛勞和付出，感謝民間救難團體共同構建新北市安全的戲水環境。圖／新北市政府消防局
炎夏高溫進入戲水旺季，新北市境內熱門戲水景點湧入大量戲水人潮，新北市政府消防局於6日上午於大板根森林溫泉酒店舉行民間救難團體表揚大會。由副市長朱惕之代表市長視察水域並頒贈感謝狀，以表彰民間救難團體的辛勞和付出，感謝民間救難團體共同構建新北市安全的戲水環境。圖／新北市政府消防局

炎夏高溫進入戲水旺季，新北市境內熱門戲水景點湧入大量戲水人潮，新北市政府消防局於6日上午於大板根森林溫泉酒店舉行民間救難團體表揚大會。由副市長朱惕之代表市長視察水域並頒贈感謝狀，以表彰民間救難團體的辛勞和付出，感謝民間救難團體共同構建新北市安全的戲水環境。

每年暑期遊客湧入新北市各熱門戲水景點，為強化景點安全，新北市政府消防局選擇38處熱門戲水景點，協調47個民間救難團體，執行水域安全警戒勤務，每年共動員超過1萬5,000人次，即時提供民眾必要的支援與協助。自2019年起至今，已成功救起134名傷患及溺水民眾，挽救了上百個家庭，成績斐然。

消防局局長陳崇岳指出：「除了協調民間救生志工協助外，我們也在熱門戲水景點周邊設置44處CCTV監控及廣播系統，並與中央氣象署合作，利用PWS災防告警細胞廣播訊息系統，在上游降雨超標時，提前發布預警簡訊，爭取應變時間，利用科技協助警戒工作。」

副市長朱惕之表示：「侯市長上任起，整合市府團隊力量，到校進行水域安全知識宣導，將安全觀念向下紮根至高、國中及小學生。同時衷心感謝各民間救難志工們的無私奉獻，因為有他們確保市民的水域安全，在市府與志工的努力下，新北市大豹溪連續7年無溺斃的紀錄，成功守護了民眾的戲水安全避免許多憾事發生。

面對丹娜絲颱風來襲，市府已啟動防颱整備機制，並持續掌握最新氣象資訊。提醒市民朋友注意自身安全，請提前清理住家周遭排水孔、防止積水，加強門窗固定，避免外出前往山區、海邊等高風險地區。市府各單位將持續戒備、加強巡查，也請市民一起做好防颱準備，保障自身安全。」

志工 高溫

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