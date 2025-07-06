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颱風天大台北蔬價漲1成 北市：供貨無虞 預期心理影響

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
丹娜絲颱風持續逼近，菜價應聲起漲，今早趁風雨未來陽光普照，許多民眾趕緊上傳統市場採買，菜攤前買氣熱絡，風災之後葉菜類預期上漲的空間最大，民眾大肆搶購。記者林俊良／攝影
丹娜絲颱風持續逼近，菜價應聲起漲，今早趁風雨未來陽光普照，許多民眾趕緊上傳統市場採買，菜攤前買氣熱絡，風災之後葉菜類預期上漲的空間最大，民眾大肆搶購。記者林俊良／攝影

丹娜絲颱風來襲，民眾因預期心理蔬果採買多，根據北市市場處統計，今天大台北地區蔬菜到貨量約1353公噸，較前一交易日(5)增加85公噸，平均價格37.2元/公斤，與前一交易日上漲4.4元，漲幅1成多。

至於水果部分，今天水果總到貨量約577公噸，較前一交易日減少42公噸，價格52.1元/公斤，與前一交易日相比上漲1.4元。北市府表示，目前蔬菜供應量仍然充足，尚未受風雨影響，蔬菜價格上漲主要係因民眾預期心理導致，消費者無需搶購。

由於丹娜絲預估將影響台灣西半部海域，為因應颱風來襲可能造成災害，市場處也要求轄管各市集自治組織做好防颱準備工作，並督導相關市場整修改建施工廠商做好工地防災工作，避免災害發生，另民生物資部分，因應丹娜絲颱風來襲，市場處已請各農產品批發市場積極掌握貨源，充分供應。 

產發局表示，目前市場供貨無虞，由於明天(7日)為批發市場休市日，颱風期間各超市業者均增加備貨量，提供有需求之消費者休市期間便利採購。為使消費者了解因強降雨可能導致後續菜價波動情形，消費者可透過網站(https://www.tcma.gov.taipei/)內「公告資訊-物資供應專區-臺北市農產品批發市場交易資訊平臺」，即時查詢批發交易價格。

市場處仍持續監控批發市場蔬菜到貨量及平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價情形並採取相關因應措施，要求北農啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價。

丹娜絲颱風 北市府 消費者

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