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颱風來勢洶洶！貓纜暫停營運 小巨蛋、兒童新樂園營運狀況一次看
丹娜絲颱風持續逼近，北捷遊憩公司表示，氣象暑已針對北部發布陸上颱風警報，且風力已達暫停營運標準，貓纜上午11時54分已暫停營運，提醒民眾暫勿前往搭乘，其餘包含兒童新樂園、小巨蛋也做好防颱準備，將視風雨情況及停班課結果再評估是否暫停營運。
遊憩公司表示，貓纜11時54分氣象署發布丹娜絲颱風北部陸警，且風力已達暫停營運標準，呼籲旅客請勿前往搭乘，各車站及官網均已公告將待北部地區解除陸警並整備完成後恢復營運，兒童新樂園後續也將視風雨情況決定是否暫停營運。
遊憩公司表示，為預防颱風帶來的雨勢，貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋，均已加強檢視各項防洪設備，如防洪閘門、抽水機等，並完成防颱整備作業。
遊憩公司表示，若北市宣布停止上班、上課，小巨蛋全館也將停止營業，冰上樂園場地租用及課程全部暫停；主場館活動日暫停演出，退票相關事宜請購票民眾洽詢主辦單位。
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