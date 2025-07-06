侯友宜參拜淨慈寺 提醒市民颱風來襲注意安全

新北市長侯友宜今前往土城區一貫道信仰中心淨慈寺參拜祈福，祈願國家和諧、社會安定，並致贈匾額「道化人間」予寺方，感謝其長年推動心靈講座與公益慈善，為在地帶來穩定力量。

侯友宜表示，淨慈寺主祀彌勒佛，象徵著慈悲與喜樂，長期致力於傳播善念，透過社會身心靈講座、關懷弱勢行動，凝聚社會溫暖。他特別感謝淨慈寺將「道」的智慧融入生活實踐，為這片土地帶來和諧安定，也盼各界在面對災害時能團結一心、平安度過。

「社會需要的是包容與理解，不是對立與分化。」侯友宜強調，作為民選首長，將持續以蒼生為念，攜手宗教團體與市民共同努力，讓新北持續向善向上。他也提及，中央氣象署於上午八點半發布陸上颱風警報，市府已進入防颱整備，提醒市民提高警覺、確保安全。

淨慈寺今日同步舉辦「性理心法」班研習活動，吸引逾兩千名道親透過實體及線上參與。寺方說明，一貫道以「性、理、心、法」為修行核心，透過省思本性、體悟天理、安定人心與實踐修法，引導人們邁向身心靈圓滿。期盼藉由修行，讓更多人走向內在平靜與外在善行。