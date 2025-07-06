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傳愛18年不間斷！2025愛傳承演唱會 新北唱進長輩心坎裡

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
藝人王彩樺在愛傳承關懷演唱會中精采獻唱。圖／新北市文化局提供
藝人王彩樺在愛傳承關懷演唱會中精采獻唱。圖／新北市文化局提供

第18屆愛傳承關懷演唱會昨在新北市府溫暖開唱，藝人輪番登台演出，專車接送超過600名來自社福機構的長輩進場欣賞，場面溫馨感人。新北市長侯友宜說，「愛傳承」不只是一場演唱會，更是關懷的實踐與傳遞。

「愛傳承關懷演唱會」由台灣優質生命協會發起，藝人陳美鳳是協會理事長，秉持愛與公益需要世代傳承理念，至今已邁入第18年。今年新北場演唱會邀來跨世代藝人共襄盛舉，包括王彩樺、向娃、李炳輝、林逸俊、洪都拉斯、紀麗如、唐從聖、許景淳、陳美鳳、黃于庭、劉福助、歐漢聲、蕭煌奇及麋先生等，兼具經典與創新。

侯友宜表示，「愛傳承」不只是一場演唱會，更是關懷的實踐與傳遞，感謝台灣優質生命協會多年來深入社區、關懷長者與身障團體，讓愛的力量在新北不斷擴散。侯強調，新北市政府除了持續推動社會福利政策，也透過「好日子愛心大平台」媒合社會資源，並舉辦多場公益性演出，創造更多文化參與機會與正向影響力。

陳美鳳談到，協會多年來服務弱勢長輩，從生活陪伴到圓夢計畫，每一次關懷行動都是一份愛的累積。希望讓長輩能聽一場專屬於他們的演唱會，感謝參與演出的每一位藝人，將音樂的力量轉化為真實的溫暖。

歌手劉福助在愛傳承關懷演唱會中帶來精采表演。圖／新北市文化局提供
歌手劉福助在愛傳承關懷演唱會中帶來精采表演。圖／新北市文化局提供
藝人康乃星、向娃、洪都拉斯（由左至右）昨在新北愛傳承關懷演唱會中帶來趣味歌中劇。圖／新北市文化局提供
藝人康乃星、向娃、洪都拉斯（由左至右）昨在新北愛傳承關懷演唱會中帶來趣味歌中劇。圖／新北市文化局提供
新北市長侯友宜（中）出席第18屆愛傳承關懷演唱會。圖／新北市文化局提供
新北市長侯友宜（中）出席第18屆愛傳承關懷演唱會。圖／新北市文化局提供
新北市長侯友宜（中）感謝台灣優質生命協會與所有公益夥伴的熱情付出，頒贈感謝狀。圖／新北市文化局提供
新北市長侯友宜（中）感謝台灣優質生命協會與所有公益夥伴的熱情付出，頒贈感謝狀。圖／新北市文化局提供

演唱會 藝人

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