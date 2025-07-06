颱風來襲侯友宜改行程 坐鎮防颱為優先不去反罷造勢

丹娜絲颱風來勢洶洶，新北市防災應變中心進入一級開設，市長侯友宜今天上午10時主持應變會議率市府團隊全力防颱。侯原訂今天上午要出席反惡罷新北市勞工暨客家團體後援會造勢，但因應颱風來勢洶，侯調整行程，確定不出席今天在板橋的反罷造勢。

侯友宜說，此次颱風在新北沿海、東北角及山區一帶要提高警覺，紅黃線開放停車措施，將根據颱風發展的速度來宣布何時開放。

明天是周一上班日，外界關注是否會有停班課，侯友宜說，按照往例，會在今晚8時宣布，基北北桃共同生活圈會有共識，再一起對外宣布。

今天防災應變會議上，天氣風險管理開發股份有限公司人員有做簡報及分析，談到輕颱丹娜絲強度增強，暴風圈擴大，正加速朝台灣西部接近，未來中心將緊貼台灣西部沿海進入台灣北方海面，由於距離陸地近，周一清晨仍有從中部登陸機會。