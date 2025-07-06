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方便提早移車…蔣萬安宣布上午10時提前開放紅黃線停車

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天主持防颱整備會議。記者林麗玉/攝影
蔣萬安今天主持防颱整備會議。記者林麗玉/攝影

丹娜絲颱風來襲，北市長蔣萬安今天上午赴災害應變中心聽取各局處災害整備報告，由於今天是周日，為了讓停放水門外車輛可以及早移車因應，蔣萬安上午聽取相關局處報告後裁示，北市今天上午10時後提早開放水門周邊紅黃線停車。

蔣萬安今天主持防颱會議前表示，北市府面對颱風北市府態度絕對「料敵從寬、禦敵從嚴」。蔣萬安今天上午聽起防颱整後表示，根據北市府最新颱風資料，分析這次颱風是「風大於雨」，蔣指示工務局、環保局、都發局、區公所等加強路樹招牌懸掛物等加固。

蔣說，這次颱風影響時間最大預計是在今晚到明天清晨，環保局也要加強巡查路樹倒塌，若明日正常上班前，要做好清理；也請觀傳局加強宣導民眾對於門窗外掛物等相關收納，加強穩固；工務局加強抽水站水門檢查；針對地勢低窪區等確保抽水系統功能正常，另外因應近期發生多起區域性電力跳脫事故，請台電提前檢視，避免颱風期間無法處理。

另外，對於民眾關心的明天是否停班課，蔣萬安也請人事處教育局、工務局等依照相關作業流程及早評估，一旦確定儘速宣布，並請鄰近縣市保持聯繫。

媒體事務組建議，由於今天是周日，北市府要不要提早開放水門周邊路邊紅黃線停車？提早移置車輛減少不方便，交通局評估今天是假日可提早，蔣萬安裁示，北市今天上午10時起將提前開放水門周邊路邊紅黃線停車，並請媒體事務組加強宣導。

蔣萬安今天上午主持整備會議前表示，市府一早特別邀集各局處進駐災害應變中心，就是要聽取各局處對颱風防颱準備各項工作是否到位，緊盯進度，會後也會到建國抽水站，視察整個基礎設備是否正常運作。

蔣說，面對颱風，北市府一向料敵從寬禦敵從嚴態度，也會要求水利處對於水門、移動式抽水站等相關設備進行巡查，確定依竊正常運作，一定是確保北市區內，低窪地區、易淹水區預先部署，確保一切防洪排水系統也正常運作。

丹娜絲颱風 北市府 蔣萬安

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