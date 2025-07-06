新北三重先嗇宮 改以米代金

台北市行天宮已經在2014年開始禁止燃香，百年古剎龍山寺也在2020年禁香，新北先嗇宮宣布，即日起不再燒金，改以米代金方式，民眾除可把米帶回，也可捐給廟方媒合弱勢族群。不少信眾表示支持，但也有人質疑可能不再靈驗。廟方表示，為減少汙染必須改革，心誠則靈。

新北市民政局指出，呼籲宮廟落實減香祭祀、金紙集中燃燒、使用大面額紙錢等作為，也鼓勵民眾祭拜時以米代金、以功代金，推廣環保祭祀，以兼顧宗教信仰以及環境保護；截至去年底，新北目前配合減香寺廟有77家、減少燒紙錢金爐者有13家。

三重先嗇宮主祀神農大帝，去年甫滿創立270周年，每年的「三重大拜拜」，總是吸引全國上百尊神將會師，廟方為減少地方衝擊，已將過去常見的炸轎，改為環保鞭炮，希望維持傳統文化之際，也能兼顧地方居民感受。

廟方前日公告，為配合政府「以米代金」政策，提倡環保、減少空氣汙染，不再提供金紙，全面改用以米代金，民眾購買的米中，有一張金紙，會由廟方代燒。

先嗇宮董事長李乾龍表示，新北市府第二行政中心即將進駐，周邊大樓、公寓如雨後春筍建立，為了減少空氣汙染、敦親睦鄰，經過長時間研議後，不再燒金。目前廟內設有「以米代金」販賣機，香的部分則已減為1支。